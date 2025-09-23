Mercato Europa: Tesla nella morsa tedesca, male la R5

Mercato Europa delle auto elettriche: Tesla è sempre più nella morsa dei gruppi tedeschi. Volkswagen resta il marchio più venduto in agosto. Mentre la Model Y mantiene il primato tra i singoli modelli, ma perde un altro 37% Mercato Europa: la Skoda Elroq sale al 2°posto Volkswagen Group sale, Tesla scende. La morale delle vendite di agosto nel Continente è ancora questa. Il marchio di Elon Musk perde un altro 23% nel mese che ci lasciamo alle spalle, mentre VW guadagna un altro 45%. Solo la buona performance della Model 3 (+15% a 6.382 immatricolazioni) consente a Tesla di contenere le perdite. I marchi tedeschi, invece, vanno sempre meglio e piazzano 6 modelli nei primi 10. Con un’ottima perfromace della BMW iX1, auto tutt’alttro che economica. Le sorprese negative vengono dai marchi francesi. La Renault 5 è solo nona, con appena 4.175 auto vendute, la Citroen e-C3 addirittura 23° con 1.965. Pesa du quest’ultimo modello il deciso oritnetamento del gruppo Stellantis di puntare sull’ibrido, lasciando l’elettrico in secondo piano. Prova ne sia che della Fiat 500e, di cui era attesa per quest’anno la nuova versione, si sono perse completamente le tracce. Quota di mercato delle elettriche al 20,2% (in Italia siamo al 4,9%…)

Nel complesso, comunque, le auto a elettriche continuano a crescere. Sia in termini di consegne (159.746 in agosto, +27%), sia di quota di mercato (ora al 20,2%, dal 16,7% dell’agosto 2024). Siamo ben lontani dal 4,9% registrato nello stesso mese di agostoin Italia, che resta per l’elettrico un mercato depresso. Molto bene in Europa anche le vendite di ibride plug-in, cresciute addirittura del 59% a 83.872 unità, con una quota di mercato del 10,6%. In tutto le auto ricaricabili, tra BEV e PHEV, superano quindi il 30% di quota, per la precisione sono al 30,8%. In agosto la vettura più venduta in assoluto (tutte le motorizzazioni, vedi grafico sotto) è stata la Volkswagen T-Roc, con 14.693 unità, suoerando la Dacia Sandero, in calo a 14.834. Terza la Toyota Yaris Cross, con 12.201. Mentre prosegue la corsa inarrestanile dei SUV, arrivati al 57% del mercato.