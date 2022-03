Mercato Europa: Tesla e 500, tutto il resto è noia

Mercato Europa: le vendite di auto elettriche in febbraio incoronano le due Tesla, Model 3 e Model Y, davanti alla 500e, che occupa un ottimo terzo posto.

Mercato Europa: bene il Cinquino, nonostante in Italia non si vendano EV

Model Y stabile nelle primissime posizioni ad affiancare il Model 3, non ce n'è per nessuno. Un dominio che potrebbe accentuarsi ora che Elon Musk ha iniziato a produrre nella sua grande fabbrica tedesca. Con la possibilità di diventare ancora più competitivo sui prezzi. La sorpresa è la 500e al terzo posto, nonostante la debolezza del mercato italiano (fermo in attesa degli incentivi) abbia penalizzato il risultato di febbraio. Per fortuna della Fiat (e di Stellantis), il Cinquino elettrico va forte in Germania e Francia e tanto basta ad assicurargli un posticino sul podio. Seguono le tre coreane del gruppo Hyundai (Kia Niro, Ioniq 5 e Kona) in una classifica in cui deludono ancora francesi e tedesche. La Renault Zoe, a lungo prima in Europa, ora è solo settima, davanti all'unica Volkswagen nella top ten, la ID.4, alla Skoda Enyaq e alla Mini. Grandi assenti nella classifica delle migliori: la ID.3 e la Dacia Spring. Tesla, si sa, fa corsa a sé: quando ha le macchine da consegnare, sbanca le classifiche sbaragliando la concorrenza. Adesso poi ha anche il

Elettriche molto più richieste delle ibride plug-in

Il dominio di Tesla è confermato anche dalle quote di mercato: siamo al 18,1%. Il che equivale a dire che, su 5 europei che acquistano un’auto elettrica, uno opta per un modello della marca americana. Anche nell’elettrico, fa notare JATO Dynamics, comandano i Suv, che valgono il 51% delle immatricolazioni e piazzano sei modelli nel top ten. Complessivamente le “auto con la spina” (comprese le ibride plug-in, PHEV ) valgono il 20% del mercato totale, quota in leggero calo proprio per la debolezza di alcuni mercati, tra cui l’Italia. Le elettriche vendute sono state 87.400, contro le 67.400 PHEV, a conferma del fatto il doppio motore viene sempre più visto come tecnologia di passaggio. E nella top ten delle plug-in non ci sono modelli dominanti come la Tesla nelle elettriche: la più venduta, la Peugeot 3008, non va oltre le 3.611 unità, seguita da Ford Kuga e da BMW Serie 3, che non arrivano a 3 mila.