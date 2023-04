Mercato elettrico di marzo – 25%. Perché va così male?

Il mercato elettrico a due ruote segna un -25%. Le vendite sono in calo da inizio anno mentre l’immatricolato di settore (benzina + elettrico) è cresciuto e chiude marzo con un + 27% rispetto allo stesso mese del 2022. Quali sono le ragioni della crisi delle due ruote a zero emissioni? E soprattutto si può davvero parlare di crisi?



L’elettrico per il terzo mese consecutivo incassa un segno meno, per l’esattezza a marzo un – 25,3% e sul trimestre -16,97% (2.808 mezzi). Il confronto con il termico diventa ancora più impietoso se si guarda in particolare il segmento più consistente, quello degli scooter. Mentre il targato scooter totale ha registrato un +31,5% rispetto allo scorso anno, quello a zero emissioni segna un -27,9%. Le immatricolazioni di scooter elettrici lo scorso marzo sono state 947, mente nel 2023 si sono fermate a 683.

Non è migliore la situazione negli altri segmenti con i ciclomotori fermi a un -17% (459 immatricolazioni nel ’22 contro le 381 nel ’23) e le moto -46%. Per queste ultime i numeri rimangono così esigui che poche decine di contratti impattano pesantemente sulle statistiche. A marzo 2022 sono state vendute ad esempio 63 moto mentre il mese scorso solo 34.

Ma perché l’elettrico non si vende?

Proviamo ad analizzare la situazione e a suggerire alcune ipotetiche spiegazioni. Ipotetiche perché non vi è nessuna evidenza oggettiva e macroscopica che giustifichi i dati del mercato elettrico a marzo. Inoltre dobbiamo parlare di “alcune” cause perché non c’è un’unica ragione strutturale, ma siamo piuttosto davanti a una somma di fattori che hanno portato a un -25,3%.

Gli incentivi. No! gli incentivi ci sono, funzionano e continuano ad essere erogati. Iniziamo da un non problema perché gli incentivi sono stati il primo dubbio sorto anche a noi.

Disponibilità di prodotto. Non ci sono criticità evidenti che giustifichino un calo così importante delle vendite. Non si esclude che alcuni dealer possano avere il magazzino rifornito a singhiozzo, ma non è un problema sistemico.

Disponibilità di scooter termici. Al contrario, uno dei problemi potrebbe essere la grande disponibilità di scooter a benzina. Lo scorso anno qualche problemino di approvvigionamento era ancora nell’aria, mentre quest’anno i dealer pare siano ben forniti. A questo punto quindi il dubbio se vendere un veicolo a benzina o uno elettrico non si pone. Un veicolo termico infatti genera nell’arco di una vita, tra riparazioni e controlli, più o meno l’equivalente dell’utile derivato dalla vendita. Uno scooter elettrico invece richiede molta meno manutenzione. L’orientamento di vendita dei concessionari potrebbe in qualche modo aver influenzato il mercato.

La matematica. Il confronto è fatto mese su mese: marzo 2022 con marzo 2023. Lo scopo è quello di eliminare la variabile stagionalità, ma marzo 2022 è stato un mese eccezionale per il mercato elettrico, un mese che aveva fatto registrare un +65%.

Lo sharing. Le commesse degli scooter sharing influenzano parecchio il mercato delle due ruote elettriche. Un ordine di 2-300 ciclomotori o scooter può spostare di parecchio il valore percentuale delle immatricolazioni. E’ una variabile aleatoria, ma di notevole impatto su un mercato di poche migliaia di veicoli.

Alcune o tutte queste cause si sono sommate, magari anche ad altri fattori e hanno dato vita a una tempesta perfetta che sembra essersi abbattuta sul mercato elettrico a due ruote.

Tempesta perfetta… ma in un bicchiere

I dati sono cupi e i numeri, come abbiamo visto, non lasciano spazio a molte teorie. La situazione è complessa, ma è presto per parlare di mercato in crisi o per dedurre tendenze catastrofiche. Bisogna infatti mettere sulla bilancia anche il periodo dell’anno. Il mercato delle due ruote risente molto della stagionalità e il segmento elettrico non ha ancora le spalle abbastanza larghe e la forza d’inerzia in grado di poter “garantire” una regolarità di immatricolazioni. Quindi prima di poter individuare una tendenza bisognerà aspettare almeno ancora un paio di mesi.

