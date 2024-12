Mercato due ruote, novembre il miglior mese del 2024

Per ora novembre è il miglior mese del 2024 per il mercato delle due ruote elettriche. Con un +26% conferma il buon periodo iniziato ad ottobre.

Stando ai dati forniti da ANCMA, il mercato delle due ruote elettriche ancora in segno positivo. Dopo il +12% di ottobre, novembre va ancora meglio e arriva a un +26%. Le 693 immatricolazioni non bastano ovviamente per risollevare un anno difficile per i veicoli a zero emissioni, ma comunque sono una buona notizia. Dopo due mesi non si può parlare di trend, soprattutto perché stiamo ragionando selle vendite dei mesi in cui il mercato è meno performante (per ragioni climatiche) e quindi è più sensibile a variazioni anche non drasticamente significative.

Il mercato di novembre è stato trainato dagli scooter che con 393 immatricolazioni contro le 287 dell’anno scorso, raggiungono un +37%. Molto bene anche i ciclomotori (275 veicoli targati) che segnano un +15,5%. Il numero di moto elettriche vendute a novembre 2024 è esattamente uguale a quello del 2023: 25 immatricolazioni.

Il 2024 resta negativo per il mercato delle due ruote elettriche

Come detto, non bastano i buoni numeri autunnali per salvare un 2024 che ha segnato un drastico calo di vendite. Calo soprattutto nei mesi più importanti per il mercato delle due ruote. In particolare nei mesi di aprile, maggio e giugno si sono perse oltre un migliaio di immatricolazioni, circa un decimo del totale annuo. Difficile quindi bilanciarle in autunno dove i numeri sono più bassi. Il risultato è un bilancio gennaio-febbraio di -17,5%.

