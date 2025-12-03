Mercato due ruote. Novembre di nuovo malissimo!

I dati del mercato delle due ruote elettriche a novembre sono nuovamente sconfortanti: 470 immatricolazioni e un -32% rispetto al 2024

Un paio di mesi con segno positivo (anche se di poco sopra allo zero) e novembre torna ad affossare le speranze di ripresa del settore delle due ruote elettriche. L’anno scorso nello stesso periodo sono stati immatricolati 694 veicoli, il mese scorso solo 470. Il risultato è un lapidario -32,3%, solo marzo aveva registrato un calo peggiore. Andando ad analizzare nel dettaglio i dati forniti da ANCMA, solo le moto sono in crescita.

I ciclomotori sono passati dalle 275 immatricolazioni di novembre 2024 a sole 92 dello stesso periodo del 2025 con un calo del 66,5%. Vanno meglio gli scooter, ma i numeri anche qui restano parecchio negativi. Nel 2024 sono stati targati 393 mezzi mentre nel 2025 solo 244 registrando un -38%.

Le moto elettriche in controtendenza

Il segmento delle moto elettriche è invece in costante crescita. Pur non essendoci ancora un’offerta in grado di soddisfare le richieste del pubblico, le due ruote di grossa “cilindrata” se la cavano meglio dei mezzi da città. Sembrerebbe un controsenso, ma è quello che raccontano i dati di vendita.

Dopo un inizio anno con segno meno le moto hanno iniziato a inanellare segni positivi mese dopo mese. Novembre ha segnato addirittura il record con un +415% grazie all’immatricolazione di 134 veicoli contro i 26 dello scorso anno.

Come abbiamo sempre scritto i numeri sono ancora ridotti e quindi le percentuali si gonfiano facilmente, ma ormai che siamo a fine anno possiamo parlare di un trend stabile. Nei primi 11 mesi infatti le moto hanno segnato un +61% con un rotale di quasi 650 mezzi targati. Numeri alla mano possiamo parlare di un mercato emergente che si sta ritagliando una nicchia – una piccola nicchia – anche in Italia

Il mercato 2025

Aspettiamo dicembre prima di fare le somme, ma la direzione del mercato due ruote in generale è ben chiara. Ad oggi sono stati venduti 8.159 mezzi circa 1.500 in meno rispetto ai primi 11 mesi del 2024 (-15,5%). Le cause sono molte e non tutte comprensibili, ma il vero problema è la mancanza di una reale concorrenza che spinga il mercato a emergere e a competere per crescere.