





Dopo i record dei precedenti mesi, a luglio il mercato delle due ruote elettriche rallenta ma si mantiene stabilmente positivo rispetto a luglio 2025 con un +20,07%. Scooter e moto continuano a correre, mentre tornano a crollare i ciclomotori.

Dopo il +63,66% di giugno, era difficile aspettarsi un’altra crescita a questi livelli, soprattutto con il volano degli incentivi sempre più scarico. A luglio il mercato italiano delle due ruote elettriche continua però a segnare numeri molto positivi. Secondo i dati ANCMA elaborati da UNRAE, nel mese sono stati immatricolati 1.340 veicoli elettrici, contro i 1.116 di luglio 2025: +20,07%.

Un risultato che conferma il buon momento iniziato in primavera e proseguito con il forte incremento di maggio (+46,52%) e soprattutto giugno (+63,66%). Una crescita ovviamente collagata anche alla progressiva immatricolazione dei veicoli acquistati sfruttando l’Ecobonus.

Scooter ancora protagonisti: +58%

A sostenere il mercato sono ancora una volta soprattutto gli scooter elettrici. A luglio ne sono stati immatricolati 889, contro i 563 dello stesso mese dello scorso anno: +57,90%.

Il dato diventa ancora più significativo guardando ai primi sette mesi del 2026. Da gennaio a luglio sono stati targati 4.265 scooter elettrici, contro i 3.296 dello stesso periodo del 2025, con una crescita del 29,40%.

Gli scooter si confermano quindi il vero motore del mercato elettrico italiano, rappresentando ormai quasi due terzi di tutte le immatricolazioni a batteria.

Moto elettriche: numeri ancora piccoli, crescita enorme

Continua anche la corsa delle moto elettriche. A luglio le immatricolazioni sono state 194, contro appena 60 nel luglio dello scorso anno. Significa un incremento del 223,33%.

Come ricordiamo spesso, percentuali di questo tipo vanno lette tenendo conto dei volumi ancora relativamente contenuti. Ma ormai è difficile liquidare il fenomeno soltanto come un effetto statistico. Nei primi sette mesi dell’anno sono infatti state immatricolate 882 moto elettriche, contro appena 272 nello stesso periodo del 2025. La crescita è del 224,26%: oltre il triplo in un anno.

Ciclomotori di nuovo in caduta: -48%

La nota negativa arriva ancora una volta dai ciclomotori elettrici. Dopo il rimbalzo di giugno (+37,67%), luglio riporta pesantemente il segno meno. Le immatricolazioni scendono infatti da 493 a 257 unità, con una contrazione del 47,87%.

Il bilancio da inizio anno rimane quindi negativo: 1.570 ciclomotori immatricolati contro i 2.002 dei primi sette mesi del 2025, pari a un -21,58%. Si accentua così una spaccatura ormai evidente nel mercato elettrico: crescono scooter e soprattutto moto, mentre il segmento dei “cinquantini” continua a perdere terreno. Difficile fare un’analisi sul tema. Le cause infatti potrebbero dipendere da fattori esterni al mercato consumer e riguardare piuttosto le flotte sharing.

Un 2026 partito bene!

Tra gennaio e luglio 2026 sono stati immatricolati complessivamente 6.717 veicoli elettrici a due ruote, contro i 5.570 dello stesso periodo dello scorso anno. La crescita è del 20,59%. Dopo un inizio d’anno molto altalenante – febbraio aveva addirittura chiuso a -50,7% – il mercato ha quindi cambiato passo. Marzo (+8,86%) e aprile (+2,20%) avevano anticipato la ripresa, diventata molto più evidente a maggio, giugno e ora luglio.

L’Ecobonus ha certamente contribuito a spingere le immatricolazioni, come abbiamo visto nei mesi scorsi. Ma con sette mesi alle spalle e oltre mille immatricolazioni recuperate rispetto al 2025, il +20,6% del cumulato comincia ad avere un peso più significativo.

È presto certamente per parlare di settore in ripresa, a possiamo iniziare a esprimere un prudente ottimismo. Resta da capire quanto di questa crescita riuscirà a sopravvivere una volta esaurita completamente la coda degli incentivi. I prossimi mesi saranno probabilmente quelli più interessanti per capire se il 2026 segna davvero un cambio di passo.