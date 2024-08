Mercato due ruote. Luglio ancora negativo… ma in ripresa!

Il mercato delle due ruote elettriche a luglio registra risultati peggiori rispetto al 2023, ma la differenza è più contenuta rispetto ai mesi passati.

Secondo i dati forniti da ANCMA, il mercato a luglio segna un -5,6%. Non c’è da festeggiare, ma il confronto con il 2023 è meno impietoso rispetto ai mesi passati. Giugno ad esempio aveva registrato un -18% e aprile addirittura un -44%. Le 1.320 immatricolazioni dell’ultimo mese (rispetto alle 1.398 del 2023) rappresentano quindi un risultato incoraggiante. In particolare sono i ciclomotori a risollevare il mercato di luglio con un numero di targhe di poco superiore a quelle dello scorso anno: 620 contro 614.

Le moto, pur segnando sempre numeri contenuti, continuano il trend positivo tracciato praticamente in tutto l’anno. A luglio con 65 immatricolazioni raggiunge un +32,7% rispetto alle 49 moto del 2023. Negativo invece il bilancio per gli scooter: il venduto si ferma a 635 unità (-13,6%). L’anno scorso erano arrivate a 735. Complessivamente il mercato delle due ruote elettriche rimane fortemente in negativo con un bilancio dei primi sette mesi che segna un -22,7 rispetto al 2023.

