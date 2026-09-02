Mercato due ruote. L’immatricolato di agosto conferma la ripresa













Il mercato italiano delle due ruote elettriche sembra aver finalmente cambiato passo. Ad agosto le immatricolazioni crescono del 31,64%, mentre nei primi otto mesi dell’anno il saldo è positivo del 21,44%.

Dopo quanti mesi con il segno più possiamo iniziare a non stupirci e a considerare il mercato delle due ruote elettriche in buona salute? Il 2025 è stato decisamente complicato, ma il 2026 continua a mostrare segnali positivi e anche agosto, tradizionalmente un mese dai volumi contenuti, chiude con una crescita a doppia cifra.

Nel mese sono stati registrati complessivamente 595 veicoli elettrici tra moto, scooter e ciclomotori, contro i 452 dell’agosto 2025: significa un incremento del 31,64%.

Ancora più significativo il dato cumulato. Da gennaio ad agosto sono state immatricolate 7.313 due ruote elettriche, contro le 6.022 dello stesso periodo dello scorso anno, con una crescita del 21,44%.

Scooter elettrici ancora protagonisti

A sostenere il mercato sono ancora una volta soprattutto gli scooter. Ad agosto ne sono stati immatricolati 296, contro i 202 di un anno fa, con un incremento del 46,53%.

Il dato mensile conferma un andamento che ormai appare piuttosto solido. Nei primi otto mesi del 2026 gli scooter elettrici hanno raggiunto 4.562 immatricolazioni, contro le 3.498 dello stesso periodo del 2025: +30,42%.

Un risultato particolarmente importante perché gli scooter rappresentano ormai oltre il 60% dell’intero mercato elettrico a due ruote.

Ciclomotori, agosto fa +69,7%

Arriva un segnale positivo anche dai ciclomotori elettrici, segmento che nel corso dell’anno ha invece mostrato maggiori difficoltà. Ad agosto le registrazioni sono state 224, contro appena 132 dello stesso mese del 2025: un balzo del 69,70%. La crescita mensile, però, non basta ancora a recuperare il terreno perso nella prima parte dell’anno.

Da gennaio ad agosto sono stati infatti registrati 1.794 ciclomotori elettrici, contro i 2.134 del 2025. Il bilancio resta quindi negativo del 15,93%.

Moto elettriche: dopo il boom arriva la frenata

Agosto interrompe invece la lunga serie positiva delle moto elettriche. Nel mese ne sono state immatricolate 75, contro le 118 di agosto 2025, con una flessione del 36,44%.

Il dato va però letto alla luce di un 2026 fin qui eccezionale per il segmento. Nei primi otto mesi sono state registrate 957 moto elettriche, contro appena 390 nello stesso periodo dello scorso anno: la crescita cumulata resta quindi addirittura del 145,38%.

Il rallentamento di agosto non cambia il quadro generale, anzi ne rimarca i tratti. Dopo otto mesi il mercato elettrico italiano delle due ruote viaggia oltre il 20% sopra i livelli del 2025. E soprattutto la crescita non sembra più affidata a un singolo mese particolarmente favorevole: da marzo in poi il mercato complessivo ha chiuso sempre in positivo, con maggio a +46,52%, giugno a +63,66%, luglio a +20,16% e ora agosto a +31,64%.