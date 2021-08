Mercato due ruote: il 57% del venduto è elettrico

C’è ancora tempo prima dell’inizio di Eicma 2021, in programma dal 23 al 28 novembre presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho. Ma un dato sul quale l’economia intera delle due ruote può riflettere è quello legato alle vendite: il mercato dei veicoli elettrici ‘pesa’ per il 57% del totale.

Numeri importanti, comunicati dalla stessa Eicma nella conferenza stampa congiunta con Fiera Milano che si è tenuta a Terrazza Duomo.

Mercato delle due ruote, torna il sorriso (molto elettrico)

Eicma torna in questo 2021 dopo lo stop forzato causa pandemia del 2020. Ma lo fa sapendo che sarà molto complesso superare i numeri dell’ultima edizione, quella del 2019: in quell’occasione furono 800mila i visitatori, con otto padiglioni occupati, 1887 brand e 43 paesi del mondo rappresentanti. Difficile immaginare che si possa fare meglio: «Molto verosimilmente la ripresa del mercato fieristico avverrà solo nel 2022 – ammette Paolo Magri, ad di Eicma Spa e Presidente di Ancma, l’associazione del comparto delle due ruote all’interno di Confindustria – ma ho anche avuto una piacevole sorpresa con la pandemia, quella di vedere un rinnovato protagonismo delle due ruote, sia a motori che pedale, davvero inaspettato. Finito il primo lockdown, abbiamo registrato numeri incredibili di mercato in tutti i settori economici: pensate che oggi, nel 2021, stiamo vendendo il 17% in più sui primi 7 mesi del 2019».

Vendite record, l’elettrico traina il mercato

E sono gli stessi numeri citati a supportare il ragionamento di Magri: nei primi sette mesi del 2021 ciclomotori, scooter e moto hanno segnato un aumento complessivo del 36,5% sull’anno precedente, pari a 211.760 mezzi targati. In particolare i ciclomotori hanno raggiunto quota 12.178 (+8,96%), gli scooter 110.806 (+37,4%) e le moto 88.776 (+40,43%). E il mercato dei veicoli elettrici ‘pesa’ per il 57%: «La sostenibilità è divenuta ormai parte integrante del settore» l’ammissione di Pietro Meda, Presidente di Eicma Spa. Con Milano in rampa di lancio per diventare fiera a emissioni zero: «Vogliamo anticipare il 2050 e gli accordi di Parigi di molti anni – le parole di Luca Palermo, ad di Fiera Milano – per divenire davvero una fiera sostenibile. Anche per puntare a diventare un hub continentale molto attrattivo. Molti eventi, se non sei attento a queste tematiche, non li porti a casa».

La nuova mobilità che avanza

Paolo Magri prosegue: «Abbiamo visto che oggi le emissioni di moto e scooter sono calate del 70%, un dato al quale si aggiunge il potersi muovere in spazi più agili, veloci. La nuova mobilità esiste, ci dovremo adattare al momento che non credo sarà momentaneo, anzi. La pandemia è stato un periodo di riflessione che ci ha fatto capire i valori della sicurezza stradale ma anche della sostenibilità. E anche le aziende, ormai, lo sanno».

Eicma 2021, tanto green in bella mostra e un mercato delle due ruote molto forte

È ancora Paolo Magri a parlare di quella che sarà Eicma 2021: «Ad oggi abbiamo ricevuto già diverse centinaia di adesioni da parte di diverse aziende, le quali ci dicono che sono pronte ad esporre molte novità. L’elettrico? Il mercato è abbastanza diviso tra scooter e motociclette, penso che ci sarà molto da poter vedere anche se non siamo nella testa degli espositori». Poi una digressione sul mondo delle motociclette: «E’ un settore dove l’acquirente ha un’età media alta, dobbiamo provare ad abbassarla. Di certo le nuove forme di mobilità, molto vicine ai giovani, come l’elettrico, ci possono aiutare. Bisogna riavvicinarli alle due ruote».

Fiera Milano, hub internazionale e fiera sostenibile

Luca Palermo, ad di Fiera Milano, conclude parlando di quella che è la volontà dell’azienda che dirige, alla quale vorrebbe imporre un’anima green: «Stiamo lavorando per divenire una fiera ad impatto zero – la sua ammissione – e lo stiamo facendo con aziende esterne che misurano quanta CO2 viene emessa prima, in fase di allestimento, durante e dopo la fiera. Le azioni necessarie da fare sono tante, me le stiamo già mettendo in pratica e continueremo a farlo. Calcolate che da qui a dicembre avremo 30 fiere, immaginate la percentuale di CO2 che si potrebbe abbattere». E poi sul ruolo di Fiera Milano: «Vogliamo diventare l’hub internazionale per la fieristica e la congressualistica, far si che le manifestazioni rilevanti scelgano noi. La necessità di creare hub continentali diventerà importante nei prossimi anni, da qui l’idea di sostenere quelle organizzazioni che hanno eventi itineranti. Vogliamo giocarcela con gli altri poli fieristici europei».

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —