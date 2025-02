Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il mercato delle due ruote elettriche chiude gennaio in modo catastrofico: un meno 22% pesantissimo dopo la ripresa di fine 2024.

Gli ultimi mesi del 2024 avevano fatto sperare in una timida ripresa. Gennaio ha dato una spallata ogni traballante ottimismo con un -22%. Un -22% rispetto alle vendite del gennaio 2024, un mese a sua volta catastrofico che registrò un -58%. Come dire: la catastrofe sulla catastrofe! Forse la situazione è più chiara se confrontiamo i numeri: nel 2023 a gennaio sono stati immatricolati 868 veicoli a due ruote elettrici, nel gennaio 2025 solo 281.

Stando ai dati raccolti da Ancma, tutti i settori sono in calo. I ciclomotori passano dai 139 veicoli targati del 2024 ai 107 di quest’anno (-23%). Gli scooter da 201 a 161 con un calo del 20%. Le moto da 20 a 13 (-35%).

Perché il mercato è in calo?

Da oltre un anno ci chiediamo quale sia la causa della crisi di mercato e diverse ipotensi sono emerse negli ultimi mesi. Tutte possibili, ma nessuna risolutiva. La verità è che probabilmente non c’è una sola causa, ma un’insieme di fattori che stanno creando questa tempesta perfetta sul mercato delle due ruote elettriche. Oltre alla percezione del prodotto, all’ostilità di alcuni concessionari e ai problemi di gioventù di alcuni brand, sicuramente non aiuta la confusione sugli incentivi. Nella teoria i fondi per il 2025 sono stati stanziati (30 milioni), ma di fatto il portale al 4 febbraio non è ancora attivo. Questo non aiuta e non incoraggia i concessionari e a cascata nemmeno i potenziali acquirenti. Purtroppo ad oggi non si conosce nemmeno un’ipotetica data di attivazione.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –