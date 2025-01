Un dicembre che chiude con il 21,7% non basta a risollevare un anno difficile per il mercato 2024 delle due ruote elettriche. Come interpretare questo calo nelle vendite?

Se un prodotto piace, si vende. Se un prodotto non piace, le vendite calano. È un ragionamento semplice che però non sempre possiamo applicare in analisi complesse come quelle di mercato. E quello delle due ruote elettriche non fa eccezione. Andiamo con ordine e iniziamo dai numeri. Il venduto del 2024 è calato del 16% rispetto al 2023. Le immatricolazioni di dicembre (520) sono superiori di quasi il 22% rispetto a quelle del 2023 (427), ma di certo non salvano un anno complessivamente difficile. Negli ultimi dodici mesi sono stati targati 10.170 veicoli contro i 12.118 del 2023. Un calo delle vendite significativo ma non drammatico come sembra.

Piccoli numeri, effetto dramma!

Innanzi tutto ci viene in aiuto la matematica. Il mercato delle due ruote elettrico è ancora piuttosto piccolo rispetto al benzina che è arrivato a vendere più di 363.000 tra moto e scooter nel 2024. Comprensibilmente una variazione di un paio di migliaia di veicoli elettrici in meno restituisce quindi un dato percentuale di peso come il -16% di quest’anno.

Mercato 2024: un anno strano

Il 2024 è stato un anno iniziato malissimo. Gennaio ha segnato addirittura un -58% e i mesi successivi non hanno mai veramente ribaltato il trend. Anzi, a maggio si è toccato il fondo con un -44% di rilievo, visto che maggio è uno dei mesi i cui le vendite sono al picco massimo. Andare male in primavera vuol dire giocarsi parecchie immatricolazioni: tra aprile e giugno son state targati circa 1.200 veicoli in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.

Al contrario gli ultimi mesi hanno staccato le migliori percentuali dell’intero anno, ma è un periodo in cui a causa del freddo il mercato è già in letargo.

Cosa si è venduto nel 2024?

I dati sulle immatricolazioni forniti da ANCMA suddividono i veicoli elettrici in tre categorie: ciclomotori, scooter e moto. I primi due segmenti rappresentano la quasi totalità dell’immatricolato e le moto per ora solo circa un 5%. Ma propio le moto sono la buona notizia del 2024 con un incremento di vendite del 17,6%. Anche qui però vale il discorso fatto sopra: piccoli numeri grandi percentuali. Le moto targate sono 421 rispetto alle 358 del 2023. Comunque un dato incoraggiante e addirittura proporzionalmente migliore di quello delle moto termiche (14,5%).

I ciclomotori e gli scooter invece hanno registrato un calo superiore al 17% rispettivamente con 4.114 e 5.635 immatricolazioni. Nel 2023 invece erano state 4.965 e 6.795.

L’elettrico non piace più?

Nelle due ruote elettriche hanno una componete di rilievo le immatricolazioni destinate al settore business. Le flotte che vengono acquistate per lo sharing o per il delivery incidono tantissimo. Basta pensare, ad esempio, che enorme impatto può avere l’acquisto di 500 scooter destinati alla mobilità condivisa su un mercato piccolo come quello delle due ruote elettriche.

Nel 2024 il settore business è andato un po’ a rilento ed avendo un peso così rilevante sul settore ha “depresso” l’intero immatricolato. Il calo delle vendite al consumatore finale è stato molto più ridotto, stimabile in qualche punto percentuale. Questo significa che nonostante una flessione del 16%, gli scooter elettrici continuano ad essere venduti e soprattutto a piacere a chi li guida.

