Mercato due ruote. Finiti gli incentivi, crollano le vendite: -29%

Finiti gli incentivi le vendite delle due ruote elettriche crollano. Il mercato segna un -29,5%. Ma gli ecobonus fanno bene o male?

Con la fine dei fondi disponibili per acquistare veicoli elettrici di classe L, il mercato, stando ai dati forniti da ANCMA, è sprofondato a un -29,5%. Il dato più negativo dall’inizio dell’anno. Chi infatti aveva intenzione di comprare uno scooter o una moto elettrica lo ha fatto nei mesi scorsi sfruttando l’ecobonus.

Il risultato è che a giugno le immatricolazioni sono state meno di mille, per l’esattezza 931. Il dato più negativo è quello relativo ai ciclomotori che hanno targato 292 mezzi contro i 525 di giugno 2024 (-44,4%). Male anche gli scooter con 545 immatricolazioni, 200 in meno dell’anno scorso (-26,7%). Unico settore in crescita è quello delle moto elettriche che incassano un +84,3%. Ovviamente parlando di meno di 100 unità il segmento è praticamente ininfluente sulle percentuali del venduto elettrico totale.

…e quindi?

I numeri di giugno sottolineano con grande chiarezza come le vendite dei veicoli elettrici siano condizionate dagli incentivi. Questo ci conduce a diverse considerazione. In primis c’è ancora un fattore prezzo di grande peso. Gli scooter elettrici vengono percepiti ancora troppo cari rispetto ai termici e ancora non viene considerato il costo di esercizio nella sua totalità, ma solo quello d’acquisto. Emerge anche che proprio il costo è un grande freno e che quando (grazie all’ecobonus) si abbassa il prezzo sotto c’è un grande interesse per il prodotto. In ultimo, una considerazione proprio sull’ecobonus: da un lato creano un’ondata di acquisti, dall’altro però condizionano il mercato e dando origine a un’andamento caotico soprattutto nella percezione dei potenziali acquirenti.