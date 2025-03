Mercato due ruote. Febbraio -18,5 %. Colpa degli incentivi?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Febbraio gelido per il mercato delle due ruote elettriche. Gli incentivi non arrivano e chi non ha fretta di comprare aspetta… si spera!

Meglio di gennaio, leggermente meglio, ma comunque un maiuscolo -18,5 % pesa sul mercato delle due ruote elettrico di febbraio. E come per il primo mese dell’anno bisogna aggiungere che anche febbraio 2025 si confronta con febbraio 2024 che a sua volta era stato un mese disastroso (-17%). Insomma, va peggio del peggio.

A guardare in numeri forniti da ANCMA, vanno male tutti i settori. Anche se percentualmente gli scooter sono quelli che perdono meno con un -17 % sono di fatto il segmento che perde di più passando da 422 immatricolazioni del 2024 alle 350 del 2025. Male anche i ciclomotori (-21%) che arrivano a targare 315 veicoli contro i 401 dell’anno scorso. Quasi irrilevanti le cifre delle moto con 16 immatricolazioni e un -24%.

Perché si vendono sempre meno veicoli a due ruote elettrici?

Le auto elettriche raddoppiano il numero di immatricolazioni da un anno all’altro. In Europa si è arrivati a circa il 15% e in Italia al 5 (ma in crescita costante). Gli scooter elettrici, probabilmente il veicolo più “pronto”, invece non si vendono. Da oltre un anno ci si gratta il capo mentre ci sia chiede perché. Anche questo mese non diamo risposte, ma comunque non si può tacere di un grande assente. Gli incentivi già stanziati per il 2025 ammontano a 30 milioni di euro e non si capisce perché il governo non si decida a sbloccarli. La primavera è alle porte, gli incentivi bloccati sono certamente un grosso freno. Urge riattivare il portale per accedere all’ecobonus, anche il presidente ANCMA Mariano Roman chiede “una rapida riapertura al fine di favorire l’applicazione ordinata della norma”.

