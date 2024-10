Mercato due ruote elettriche. Settembre segna un -23%

Il mercato delle due ruote elettriche di settembre pesantemente negativo. Sono in particolare moto e scooter a segnare le flessioni più importanti.

Il 2024 continua ad essere nerissimo per il mercato delle due ruote elettriche. Settembre in particolare va ancora peggio della media annuale. Stando ai dati forniti da ANCMA, con 789 immatricolazioni il mese scorso registra un calo del -23,2 rispetto allo stesso mese del 2023. Le perdite maggiori sono nel comparto moto (-46%) che ha targato 20 mezzi contro i 37 del settembre 2023. Male anche gli scooter (-28%) che rappresentano comunque una bella fetta del mercato a zero emissioni con 445 immatricolazioni rispetto alle 620 dell’anno scorso. Con numeri così il -12,7% del segmento ciclomotori sembra addirittura un buon risultato nonostante siano stati venduti solo 324 mezzi, una 50ina in meno del settembre scorso.

I numeri del mercato del mese scorso sono addirittura più bassi della già disastrosa media annua (gennaio-settembre). In totale l’immatricolato ha registrato un calo del 22% rispetto ai primi 9 mesi del 2023. Le targhe si sono fermate a 8.098 contro le 10.381 dello scorso anno.

Scorrendo la classifica dei veicoli elettrici a due ruote più venduti, in testa troviamo due ciclomotori: lo Yamaha NEO’S e l’Askoll ES1. Seguono scooter di medie dimensioni come il Seat MO e il CE 02 di BMW. A testimonianza che le vendite coprono diverse necessità di mercato e diverse fasce di prezzo. Particolare poi il caso di Talaria che nonostante sia un mezzo piuttosto specifico si piazza a metà della classifica delle vendite.

