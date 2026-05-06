Mercato due ruote. Aprile regge con un +2,4%













L’onda lunga degli incentivi salva le vendite del mercato due ruote di aprile, ma l’unico comparto in positivo è quello delle moto elettriche.

Marzo grazie agli incentivi è andato bene, non come si sperava, ma è andato bene. Aprile rischiava di ripiombare nel baratro, ma il segno è ancora positivo probabilmente grazie agli ultimi ecobonus erogati prima del blocco del portale.

Se però guardiamo più da vicino i numeri il mercato delle due ruote elettriche continua ad essere indecifrabile. Le immatricolazioni dei ciclomotori continuano a calare con 273 veicoli targati rispetto ai 288 di aprile 2025 con un calo del 5%. Anche gli scooter sono in leggera flessione, -3,5% rispetto allo scorso anno.

Le moto sempre più protagoniste del mercato due ruote

Le moto invece, contro ogni aspettativa, ma assolutamente in linea con un trend che ormai dura da mesi, crescono! Ma non di qualche punto percentuale, crescono del 150% con un immatricolato che nello stesso mese del 2025 è arrivato a 42 veicoli, quello del 2026 invece a 105. Numeri significativi che delineano una tendenza sottostimata e sottovalutata anche dal mercato.