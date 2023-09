Mercato due ruote: agosto segna un +15,4%

Il mercato di moto, scooter e ciclomotori festeggia un agosto con il segno più. Crescono le immatricolazioni di settore (+13,5%) e in particolare il comparto a zero emissioni torna in positivo dopo mesi in calo.

I dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ci danno finalmente buone notizie. Nel mese di agosto sono stati immatricolati 18.309 veicoli a due ruote; di questi 682 sono elettrici. Numeri ancora marginali, ma che – almeno per quest’ultimo mese – possiamo dire in crescita. Infatti dopo un periodo con segno meno, agosto fa registrare un incoraggiante +15,4% rispetto allo stesso mese del 2022.

Agosto positivo per il mercato

A trainare i numeri di vendita è il segmento dei ciclomotori che impenna del 73,2% con ben 284 immatricolazioni. Le moto vendute si fermano a 30 (l’anno scorso erano state 28) e quindi fanno registrare un +7,1%. Gli scooter invece con 368 nuove targhe perdono ancora rispetto all’anno scorso e segnano un -7,8%. Dato comunque decisamente più confortante del -44,7% di luglio e del -55,4% di giugno.

Il 2023 è ancora nero per il mercato elettrico

Un buon agosto non basta ovviamente per risollevare i “conti” del 2023. Un anno che, fino ad oggi, è stato segnato da una decisa frenata nelle vendite. Il complessivo gennaio-agosto infatti evidenzia un calo del 21,3%. Gli scooter sono i maggiori responsabili: all’appello mancano circa 1.800 immatricolazioni (-25,5%). Anche i ciclomotori ancora in negativo, nei primi otto mesi del 2023: le immatricolazioni l’anno scorso erano già a 4.417 mentre ad oggi si fermano a 3.818 (-13,6%). Anche le vendite delle moto restano in calo -33,3%.

