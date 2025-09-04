Mercato due ruote. Agosto -20%, ma le moto volano a +403%

Il mercato due ruote di agosto per l’ennesima volta conferma la crisi delle vendite. In particolare pesa il calo di immatricolazioni dei ciclomotori.

Ad eccezione di aprile e maggio i numeri dell’immatricolato dei veicoli elettrici a due ruote confermano, sottolineano e ribadiscono una crisi che non sembra trovare soluzione. I dati sono impietosi: -20% di mezzi targati rispetto allo stesso mese del 2025. A trascinare a fondo l’andamento delle vendite sono in particolar modo gli scooter che con solo 202 immatricolazioni registrano un calo del 45,5%. Vanno malissimo anche i ciclomotori (-32%) che targano 132 mezzi contro i 195 dell’anno scorso.

Chi ha immatricolato tutte queste moto elettriche?

Sono invece numeri strabilianti quelli che riguardano le moto elettriche: +404%! Spesso smorziamo l’entusiasmo ripetendo che il mercato delle moto registra numeri così contenuti che anche piccoli aumenti portano a grandi variazioni percentuali. Per il mese di agosto però i dati non sono così trascurabili.

Nel 2024 le immatricolazioni erano state 28, quest’anno ben 141, più di quanto registrato dai ciclomotori. Un numero anomalo anche se confrontato con il mese di luglio quando le immatricolazioni si sono fermate a 68 veicoli.

Mercato due ruote condizionato esageratamente dai prezzi

È ormai evidente e innegabile che il mercato dei veicoli elettrici è fortemente frenato dal prezzo d’acquisto. Gli incentivi hanno portato a notevoli risultati che poi sono tornati negativi quando i fondi sono finiti. I brand non sono ancora riusciti a far capire ai potenziali clienti che il maggior costo di acquisto è ampiamente ripagato negli anni dal risparmio su manutenzione e benzina. D’altra parte la comunicazione con il cliente finale spesso è affidata alle concessionarie e – ne abbiamo scritto altre volte – spesso gli acquirenti vengono spinti in direzione dei veicoli termici.