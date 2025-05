Mercato due ruote. Ad aprile torna in positivo! Effetto incentivi?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dopo un periodo infinitamente lungo di segni negativi, ad aprile il mercato delle due ruote elettriche torna a crescere con un consistente +11% e 1.002 veicoli immatricolati.

Il mercato delle due ruote elettriche frena la caduta libera delle immatricolazioni. Con 1.002 immatricolazioni aprile segna un +10,8% rispetto alle vendite dello stesso mese 2024. Presto per parlare di ripresa ma è comunque un indicatore positivo, decisamente positivo. ANCMA attribuisce gran parte del merito alla riapertura dello sportello per la prenotazione degli incentivi che certamente hanno sostenuto economicamente la scelta di chi intendeva passare all’elettrico.

Mercato di aprile, vendite per segmento

Restano gli scooter ad essere determinanti nei dati delle vendite e infatti ad Aprile sono proprio loro a trascinare il mercato. Con 672 immatricolazioni rispetto alle 490 dello scorso anno, segnano un +37% che va a colmare il -20% dei ciclomotori che hanno targato 288 veicoli contro i 360 del 2024. Il comparto moto resta marginassimo, anzi, sempre più marginale con le vendite che questo mese calano del 22%.

Mercato in ripresa?

Presto per parlare di mercato in ripresa. I fattori che frenano gli acquisti permangono, in primis la diffidenza a la poca conoscenza dei veicoli. Quello che sicuramente ha fatto la differenza è l’attivazione degli incentivi. L’ecobonus infatti smorza di parecchio la differenza di costo tra gli scooter elettrici e quelli a benzina e, come sappiamo, il prezzo è un elemento sempre determinante. Allargando lo sguardo al 2025, il cumulato annuo resta negativo con un -19,57%, pari a 2.462 mezzi venduti.

