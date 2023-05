Mercato di Aprile, le due ruote tornano in positivo

Il mercato delle due ruote elettriche di aprile chiude con il segno più. Le immatricolazioni segnano infatti un +11%. A trainare il settore sono i ciclomotori.

Secondo i dati forniti da ANCMA, i cinquantini elettrici il mese scorso hanno registrato un grande incremento con 451 veicoli contro i 237 del 2022; il risultato è un convincente +90,3%.

Continua invece il 2023 grigio di scooter e moto. Se a marzo gli scooter avevano fatto registrare un calo del 28%, ad aprile la situazione è meno nera e il confronto con lo stesso mese del 2022 fa segnare “solo” un -14%. Quello degli scooter resta, per unità vendute, il segmento più importante per le due ruote elettriche nonostante le vendite 552 contro i 643 del 2022.

Fronte moto la situazione in percentuale appare drammatica, -57%, ma in realtà i numeri sono talmente bassi che basta una dozzina di moto in meno a determinare cifre che sembrano ben più critiche. Resta comunque il dato che ad Aprile sono state vendute solo 16 moto elettriche. E questo è un dato realmente preoccupante.

Anche aprile conferma un 2023 in salita per il mercato elettrico

Il totale ad aprile sono stati immatricolati 1.019 veicoli elettrici contro i 917 del 2022 nello stesso periodo. Se si prendono in considerazione i numeri complessivi del primo quadrimestre però, il 2023 continua ad essere un anno non particolarmente brillante per le due ruote a zero emissioni. Ne abbiamo analizzato le cause appena un mese fa, proprio in seguito ai dati sulle immatricolazioni di Marzo. Nonostante il segno più di aprile infatti, tutti i segmenti restano in negativo: ciclomotori -16%, scooter -5%, moto -43%. Il totale del targato elettrico 2023 incassa un -11% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico.it-