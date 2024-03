Il mercato bici 2023 ha visto un calo di vendite del 23%. Dopo anni di grande crescita era inevitabile. Cosa fare per invertire la rotta?

Nel 2023 si sono vendute meno biciclette (-24%) rispetto al 2022 e anche meno eBike (-19%). Questo è il macro dato che emerge dal report annuale di ANCMA sul mercato delle due ruote a pedali. Lo scorso anno le vendite si sono fermate a 1.090.000 bici tradizionali e 273.000 eBike.

Verrebbe da chiedere cosa è successo per un tale disastro, ma in realtà, per avere una risposta bisogna allargare il campo e analizzare gli ultimi 5 anni. Il mercato infatti è stato condizionato da eventi moto impattanti: gli incentivi, il Covid e le difficoltà di approvvigionamento. Al contempo ha anche visto la sempre maggior diffusione delle bici a pedalata assistita che oggi rappresentano il 25% del venduto.

In generale il mercato è profondamente cambiato rispetto a cinque anni fa e, a dispetto degli ultimi 12 mesi, anche moto cresciuto. A guardare il volume d’affari infatti si è passati da 2,1 miliardi di euro del 2019 ai 2,6 del 2023, un +24%. Dato ovviamente negativo se confrontato con il 2022 che ha raggiunto i 3,2 miliardi.

Il futuro del mercato bici

Questi sono i numeri di oggi e degli ultimi anni, ma cosa possiamo aspettarci per l’immediato futuro? ANCMA prevede un 2024 in linea con il 2023 e una crescita a partire dal 2025. Crescita che però va aiutata e per farlo bisogna mettere in campo diverse strategie. È infatti importante continuare a incentivare l’utilizzo della bici, non solo l’acquisto. Fermo restando che l’abbassamento dell’IVA sulle bici (e accessori) sarebbe un provvedimento che darebbe grande impulso al mercato e sarebbe equamente distribuito nel tempo e tra i potenziali clienti.

Per sostenere un più ampio “cambio di mentalità”, ANCMA punta sulla comunicazione e ha già pronta una campagna proprio a favore dell’utilizzo della bici. “Ora pedala” è lo slogan scelto per l’iniziativa – spiega ANCMA – ma è anche la risposta a un’ampia serie di suggestioni offerte dall’associazione come: “Vuoi vivere l’emozione di tagliare il traguardo? Vuoi respirare l’essenza della natura? Vuoi esplorare la città da un altro punto di vista? Vuoi raggiungere ogni tua meta? Vuoi sentirti davvero libero?”.

Che bici si vendono in Italia?

Il rapporto annuale di ANCMA è anche l’occasione per guardare più nel dettaglio che bici si vendono in Italia. Il 25% del totale sono a pedalata assistita e, più nello specifico: il 50% sono e-city, il 45% e-mtb, il 4% e-corsa/gravel, mentre le e-cargo rimangono attorno alla soglia dell’1%. Per le muscolari, il 29% sono mountain-bike, 26% city-trekking, 15% bici da ragazzo/a, 8% corsa-gravel e 2% pieghevoli.

A fronte del calo delle vendite cala anche la produzione e dai 2 milioni di pezzi si è scesi a 1.685.000 biciclette muscolari (-29%) e 290.000 le e-bike (-23%).



