Mercato auto in crisi, colpa dell’elettrico?

Risposta. Ecco i passi a cui si fa riferimento nella lettera, a seguire il nostro commento. “Vi invito a guardare questi titoli: Volkswagen, Mercedes, BMW, la stessa Stellantis, anche Ford negli USA. Colossi che hanno investito per rispondere alle costrizioni ideologiche dell’Europa sull’elettrificazione forzata, ora purtroppo hanno di fronte un’unica drammatica certezza: i licenziamenti. Anche dove solo un anno fa sembrava impossibile, anche se noi lo avevamo detto. Montezemolo ha detto: “L’industria dell’auto in Italia non esiste più e nessuno si indigna”. Non abbiamo più Lancia, Maserati e Magneti Marelli. Cosa resta? Un silenzio fatto di fabbriche vuote e cassa integrazione. Di fronte a questa evidenza, risulta chiaro che la spinta ottusa ed estremista verso le rinnovabili e le auto elettriche si giustifichi solo con l’ideologia. Quando non nasconde una volontà di imporre modelli di business spinti da lobby del Far East o del continente americano“.

Mercato auto in crisi per i rincari abnormi dei prezzi delle auto ‘normali’

Siamo all’inverosimile, con una classe imprenditoriale che prende lucciole per lanterne e attribuisce all’auto elettrica e alle rinnovabili colpe da ricercare altrove. Si vende poco perché negli ultimi anni i prezzi sono aumentati in modo abnorme. Non lo diciamo noi, lodice il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini, che non è certo un fan dell’elettrico. Spiegando che dal pre-pandemia i prezzi dei modelli termici più popolari si sono impennati: “ll listino della Dacia Duster è aumentato del 38%, quello della Panda del 17%, quello della Kia Picanto del 26% e così via (dati depurati dall’inflazione)”. E ancora: “Meno auto vendute a prezzi più alti... A questo si aggiunge la scelta strategica, funzionale a raggiungere il prima possibile l’obbiettivo più ampio, di uccidere il segmento primo prezzo“. L’elettrico non c’entra un fico secco, in Italia è solo il 4% del mercato. Il problema è il prezzo delle auto nuove, benzina e diesel. Non è un caso se gli acquirenti si buttano sull’usato. Ed è ridicolo attribuire all’elettrico i problemi di lunga data Lancia e Maserati. Del resto la presidentessa Dalla Vecchia è recidiva: era arrivata a dire che l’aumento della bolletta energetica era colpa dell’auto elettrica. Dai…