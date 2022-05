Mercato aprile: ok le moto elettriche, ma servono gli incentivi

Il mercato delle moto elettriche conferma il trend positivo di inizio anno. I dati di aprile forniti da Ancma registrano un +21,11% nelle vendite rispetto al 2021, mentre il mercato a motore frena. Ora si attende la spinta degli incentivi.

L’attesa prolungata per il via libera definitivo al nuovo programma di incentivi statali ha inciso sul rallentamento delle vendite dei motoveicoli elettrici nelle ultime settimane. Ma non per questo ne ha minato il bilancio ancora saldamente in positivo da inizio anno.

Due ruote elettriche: avanti tutta

A riferirlo è Confindustria Ancma (l’associazione che riunisce i produttori italiani del settore due ruote) nel suo report mensile sul mercato motociclistico. Dati alla mano, nel mese di aprile le vendite sul mercato delle moto elettriche sono andate in controtendenza rispetto alle termiche, registrando un incremento del 21,11% sullo stesso mese del 2021. Di contro, il mercato delle due ruote a motore ha avuto una flessione complessiva dell’8,9%.

Il saldo positivo per scooter e moto a zero emissioni conferma quanto di buono visto da inizio anno. La crescita totale nel primo quadrimestre 2022, rispetto alle vendite dell’anno scorso di questi tempi, sfiora un +60%, con 4.345 veicoli targati.

Ma senza incentivi il mercato frena

Numeri che, tuttavia, sarebbero potuti essere ancora maggiori senza il ritardo prolungato nell’emissione dei nuovi incentivi statali, approvati in febbraio, formalizzati il 6 aprile scorso ma non ancora operativi. La mancata spinta ha infatti in parte frenato gli acquisti delle ultime settimane. Ancma riferisce che, rispetto a marzo, in aprile si è registrato un calo sensibile dei mezzi elettrici registrati (918 contro 1486).

Per la serie, poteva andare peggio ma anche meglio.

Probabile che quando finalmente partirà il programma di contributi (pare a brevissimo) anche il settore delle moto elettriche riprenderà ad aumentare il suo trend positivo.

Ricordiamo che, per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi, è stato confermato l’incentivo che prevede uno sconto del 30% sul prezzo di acquisto (fino al massimo di 3 mila euro) e del 40% (fino a 4000 mila euro) se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3.

