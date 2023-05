Mentre carichi la Tesla ti fanno provare…la Lucid Air. Quando si dice il marketing aggressivo, per indurti a passare alla concorrenza: idea geniale o scorrettezza?

Mentre carichi la Tesla, ti fai un giretto sulla concorrenza

Tutti i costruttori di auto si chiedono come convincere chi guida modelli della concorrenza a provare almeno una volta i propri. E gli uomini del marketing della Lucid Motors hanno avuto un’idea: perché non offrire un test-drive ai proprietari di Tesla mentre sono in attesa che l’auto si ricarichi? Detto fatto, si sono piazzati con le loro auto davanti a un Supercharger di Los Angeles e hanno avvicinato tutti coloro che avevano appena attaccato il cavo per la ricarica. Ottenendo due reazioni diverse: c’è chi ha risposto “perché no?”, e si è fatto un bel giretto con la Lucid Air. E chi invece (probabilmente i fans di Tesla più accaniti) si è detto irritato dalla proposta, mandando al diavolo gli addetti della marca concorrente. Sarcastico per esempio il commento su Twitter di un certo Ryan Zohoury: “Lucid è talmente in difficoltà nel vendere le auto da mandare gente al Supercharger a offrire test-drive, ma nessuno era interessato”

C’è sempre Tesla nel mirino: ecco due precedenti

In realtà non si tratta di un’iniziativa del tutto nuova. E Tesla, essendo largamente leader di mercato, è già stata ripetutamente oggetto di queste iniziative di marketing aggressivo, di qua e di là dall’Oceano. Nel luglio 2019 fu l’Audi a prendere l’iniziativa, esponendo il suo primo modello elettrico, la e-tron, in una piazzola a fianco dei Supercharger Tesla, come mostra la foto. Anche allora discussioni a non finire sull’opportunità della scelta. Lo stesso ha fatto due mesi fa la marca americana Cadillac in Cina, piazzando la sua Liriq (appena uscita) proprio davanti a un grande Supercharger. E proponendo immediati test-drive. Tesla non ha mai commentato queste iniziative: in fin dei conti sono un modo indiretto per riconoscere che il riferimento in questo momento è proprio la Casa di Elon Musk. Che peraltro gode di una loyalty, una fedeltà al marchio, ben al di sopra della media.