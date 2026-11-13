Meno guadagni per Enel dalla vendita di energia in Italia. Il dato è contenuto nel bilancio dei primi 9 mesi del 2026, chiuso comunque largamente in utile.

Meno guadagni per Enel: “Minori prezzi medi alla clientela residenziale e…”

L’Ebel è un colosso da 65 miliardi di fatturato in 9 mesi, 7 miliardi abbondanti al mese. Ma colpisce che una multinazionale nata e cresciuta qui abbia un andamento molto più positivo fuori dall’Italia. È scritto nella relazione al 30/9, in cui si spiega come il fatturato è cresciuto dell’ 8,9%: “1) maggiori ricavi dall’attività di distribuzione, in particolare in America Latina e in Spagna. Per effetto degli adeguamenti tariffari, volti a remunerare gli investimenti effettuati sulle reti, e del nuovo quadro regolatorio. 2) maggiori vendite di energia elettrica sul mercato wholesale in Europa; 3) maggiori ricavi da generazione rinnovabile principalmente in Colombia. …. Queste variazioni positive hanno più che compensato gli effetti negativi, registrati in Italia. Derivanti dai minori prezzi medi applicati alla clientela residenziale e alle piccole e medie imprese. Oltre che dalla minore generazione da fonte idrica per la riduzione della disponibilità di acqua.

Continua la crescita di Enel Green Power, a 9,1 miliardi

Il mercato delle forniture domestiche italiano si conferma dunque decisamente concorrenziale. E l’Enel, per restare protagonista, ha dovuto lanciare offerte più competitive. Ma i margini più compressi in Italia non hanno comunque compromesso il risultato finale. Il risultato netto ordinario del Gruppo è salito a 6.018 milioni di euro, contro 5.703 milioni di euro nei nove mesi del 2025 (+6%). Anche qui si sottolinea che i profitti arrivano soprattutto dall’estero: “Il positivo andamento della gestione operativa ordinaria ha più che compensato l’aumento degli oneri finanziari netti relativi ai crescenti investimenti e la maggiore incidenza delle interessenze di terzi connessa alla maggiore contribuzione delle partecipate estere ai risultati”. Il risultato per divisioni conferma la crescita di Enel Green Power (9,138 miliardi, +7,2%). Ma anche qui si tratta in gran parte di investimenti fuori dall’Italia.

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