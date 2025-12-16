Meno elettriche più ibride: la retromarcia Ford

Meno elettriche più ibride: il n.1 di Ford, Jim Farley, ha spiegato la svolta in un’intervista alla CNBC. A partire dalla cancellazione dell’F-150 Lightning, versione a batterie del popolare pick-up.

Meno elettriche più ibride: “Si vendono e fan guadagnare di più”

Ford ha alle spalle anni di pensanti perdite nella sua divisione elettrica. Colpa dell’aggressiva concorrenza dei prodotti cinesi e di Tesla. Ma anche di alcune scelte sbagliate dell’azienda, come ha ammesso lo stesso Farley: “I veicoli elettrici da 50, 60, 70 mila dollari semplicemente non si vendono. Ora stiamo seguendo i clienti là dove c’è mercato. Costruiremo tutta la nostra linea di hyrbids. Sarà meglio per la redditività dell’azienda, per gli azionisti e per molti nuovi posti di lavoro americani. Questi mezzi elettrici davvero costosi, da 70.000 dollari, per quanto ami il prodotto, non avevano senso. Ma un EREV che percorre 700 miglia con un serbatoio di benzina, per il 90% del tempo va completamente in elettrico. Ed è una soluzione migliore per il Lightning rispetto all’attuale versione completamente elettrica”.

Si punta sugli EREV, veicoli ad autonomia estesa (con motorino a benzina)

EREV è la sigla che contraddistingue i “veicoli elettrici ad autonomia estesa”. In cui un motorino a benzina funge da generatore per ricaricare il pacco-batteria quando la carica comincia ad esaurirsi. Elettriche senza la spina, si usa dire. Non si tratta di una tecnologia nuova: la BMW, per esempio, la adottò per la i3, come alternativa alla versione solo elettrica. Il modello si chiamava i3 Range Extender, con un motore termico da 650 cc. (38 cavalli di potenza) a supporto del motore elettrico. Ora questa soluzione sta tornando di grande attualità, soprattutto grazie a diversi marchi cinesi che ne fanno un largo uso.