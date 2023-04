Meno consumi e più rinnovabili: 2 buone notizie dal consuntivo di Terna per il mese di marzo. ll calo nei consumi di energia è del 5%, a 26,2 miliardi di kWh.

Meno consumi e più rinnovabili (che salgono dal 28% al 33%)

I consumi calano complice anche una temperatura media mensile superiore di 2,5°C rispetto allo stesso mese del 2022. E questa non è certo una buona notizia. Ma calano anche per le tante misure di efficientemente energetico, mentre sull’altro fronte l’auto-produzione da rinnovabili comincia a dare segnali confortanti. In marzo la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’83,8% con la produzione nazionale e per il 16,2%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 22,2 miliardi di kWh (-8,9%). In crescita, come si diceva, il contributo delle fonti rinnovabili, che a marzo hanno coperto il 33,5% della domanda elettrica (rispetto al 28,4% dello stesso mese 2022). Con questa suddivisione: 30,3% fotovoltaico, 29% eolico, 18,9% idrico, 16,8% biomasse, 5% geotermico.

Il 10 marzo record storico di produzione eolica

In crescita, rispetto a marzo 2022, la fonte eolica (+25,3%) e fotovoltaica (+15,1%), Quest’ultima principalmente per effetto dell’incremento della capacità installata (+3,2 GW rispetto a marzo 2022). In particolare, il 10 marzo Terna ha registrato il valore massimo storico di produzione oraria da fonte eolica, pari a circa 8,3 milioni di kWh. In diminuzione la fonte termica (-17,9%) e geotermica (-6,8%). Quanto alla fonte idrica, persiste lo stato di scarsità, confermato dal basso livello degli invasi, in linea con i valori di marzo 2022. Secondo le rilevazioni del report mensile Terna, considerando tutte le fonti rinnovabili, nel 2023 l’incremento di capacità in Italia è pari a 1.092 MW. In crescita del +181% rispetto al 2022.

