Meno ansia da ricarica dopo il rabbocco E-Gap

Meno ansia da ricarica da quando c’è E-Gap, un angelo custode che ti può raggiungere e rifornire. È il racconto di due amici trentini, Silvano e Alessandro. Potete inviare quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Un servizio compreso nella polizza RC Auto

“Buongiorno, vi invio, se può interessare, queste foto del mio mio amico Alessandro Avi, di Baselga di Pinè, che mi ha autorizzato a girarvi le immagini. A Trento ha usufruito della ricarica con E-Gap per la sua ID3 del 2020 .

Servizio rapidíssimo e cortese, in pochi minuti ha ricaricato la batteria di una ventina di kWh. Molto soddisfatto di E-Gap, dice che ora lo fa sentire più tranquillo, avendo da sempre un po’ di ansia da ricarica, (l’ho convinto io a passare all’elettrico, lui che era sempre per il suo Diesel Audì).

Ha inoltre potuto usufruire gratuitamente della ricarica, essendo compresa con la sua Assicurazione auto„. Silvano Paterno

Un paluso anche ai partner assicurativi Itas e UnipolSai

Risposta- Un meritato elegio all’efficienza del servizio E-Gap e uno, altrettanto meritato, alla compagnia trentina Itas Assicurazioni che ha scelto di includere la ricarica mobile di E-Gap nel pacchetto delle sue polizze RC Auto (leggi).

Ha fatto altrettando l’Assicoop Metropolitana di Bologna di UnipolSai (qui). Iniziative entrambe segnalate da Vaielettrico nel luglio scorso. Itas è addirittura entrata nel capitale della società fondata da Eugenio de Blasio che si propone di estendere il suo servizio di ricarica “on demand” in 500 città europee entro 5 anni.

E-GAP è attualmente presente a Roma, Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona e Trento e in alcune località tusistiche nei periodi di maggior affollamento. Dal 2022 ha poi ampliato il perimetro del proprio servizio anche fuori dai confini italiani aprendo in Francia (a Parigi), in Spagna (a Madrid) e in Germania (a Monaco e Berlino) mentre sono state già attivate le operazioni in Gran Bretagna (a Londra) e in Portogallo (a Lisbona).

L’apertura del servizio inoltre è prevista in altre città francesi (a Lione, Bordeaux e Marsiglia), spagnole (a Barcellona e Valencia) e tedesche (ad Amburgo e Francoforte) e anche in nuovi paesi come Olanda (ad Amsterdam), e Grecia (ad Atene).

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-