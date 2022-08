Mengshi, il Suv esagerato in arrivo dalla Cina

Mengshi, il Suv esagerato in arrivo dalla terza casa automobilistica cinese, Dongfeng. Con mille cavalli e trazione integrale, per sfidare l’Hummer.

Mengshi: versione “base” con autonomia 500 km

Già il nome è tutto un programma:Men gshi significa guerriero e dà l’idea di una concezione della mobilità elettrica non certo ispirata a sostenibilità e risparmio. Il Mengshi verrà lanciato nel 2023 e prodotto in una nuova, enorme fabbrica già in costruzione in Cina. Base tecnica: un nuovo telaio skateboard all’avanguardia, in grado di ospitare batterie con capacità fino a 140 kWh, per un’autonomia fino a 800 km. Inizialmente, però, verrà lanciata la versione “base” con autonomia fino a 500 km, oltre a un’brida plug-in. Il telaio skateboard è totalmente steer-by-wire e brake-by-wire e non riceve altro che impulsi elettronici dai comandi nell’abitacolo. Con l’idea di fare del Mengshi un Suv a guida autonoma il prima possibile. Al momento del lancio, sarà dotato del Livello 3 di pilota automatico.

Potenza oltre i mille Cv, accelerazione 0-100 in 4,2″

Da paura anche le potenze: con i quattro motori si arriva a 800 kW (1.073 CV) e oltre i 16.000 Nm di coppia. Quanto alle prestazioni, ci si aspetta che il Mengshi acceleri da 0 a 100 km/h in circa 4,2 secondi, penalizzato (si fa per dire) da un peso monstre: circa 3.500 kg. Il GMC Hummer EV, che sembra essere il benchmark di questo bestione formato Dongfeng, fa molto meglio, fermandosi a 3,3 secondi, nonostante sia leggermente più pesante. Inutile dire che non si tratta certo di un mezzo pensato per le anguste strade europee, ma piuttosto per i miliardari asiatici e americani, oltre che del Medio Oriente. Le foto che pubblichiamo sono di un concept presentato in questi giorni in una grande fiera cinese, ma si tratta di un prototipo molto vicino al veicolo di produzione.

