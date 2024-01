Meloni su Stellantis? “Fusione? Macché, acquisizione francese”

Meloni su Stellantis: quella che è stata presentata come una fusione tra Psa e Fra, nascondeva in realtà un’acquisizione da parte francese. E la produzione si fa più in Francia che in Italia: è tempo di riportare posti di lavoro anche in Italia. Anche se quel che la premier non dice è che il ridimensionamento del settore auto in Italia è iniziato ben prima dell’operazione che ha dato vita a Stellantis.

Meloni su Stellantis: “Nel cda c’è un rappresentante del governo francese…”

Dopo avere attaccato in modo piuttosto violento la famiglia Agnelli-Elkann, la premier ha parlato senza peli sulla lingua anche dei rapporti con Stellantis. L’ha fatto alla Camera rispondendo a un’interrogazione di Azione sulle iniziative del governo per rilanciare il settore auto: “Noi vogliamo come sempre difendere l’interesse nazionale e instaurare chiaramente un rapporto che sia equilibrato con Stellantis“, ha detto Giorgia Meloni. Ricordando che il ministro Adolfo Urso ha più volte incontrato i dirigenti della holding per difendere la produzione in Italia, i livelli occupazionali e l’indotto dell’automotive”. “Penso all’operazione di presunta fusione tre Fca e il gruppo francese Psa, che celava in realtà l’acquisizione francese dello storico gruppo italiano. Tanto che oggi nel cda di Stellantis siede un rappresentante del Governo francese. E non è un caso che le scelte industriali del gruppo tengano in considerazione molto più le istanze francesi rispetto a quelle italiane“.

“Ci vuole il coraggio di criticare le scelte di proprietà e management”

“Il gruppo automobilistico Fiat e i marchi italiani collegati rappresentano chiaramente una parte molto importante della storia industriale nazionale“, ha ricordato la premier. “Sia in termini occupazionali sia in termini di ricchezza prodotta. È un patrimonio economico che merita chiaramente la massima attenzione. E io penso che questo significhi anche avere il coraggio di criticare alcune scelte che sono state fatte dalla proprietà e dal management del gruppo quando sono state distanti dagli interessi italiani. Come a volte mi è capitato di fare, devo dire la verità, spesso nell’indifferenza generale“. Il risultato della predilezione da parte di Stellantis dell’interesse francese rispetto a quello italiano, secondo Meloni “è che in Francia si produce più che in Italia, dove siamo passati da oltre un milione di auto prodotte nel 2017 a meno di 700.000 prodotte nel 2022. Così come, secondo i sindacati, dal 2021 qui sono andati persi oltre 7.000 posti di lavoro“.