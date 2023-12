Meloni e Salvini con Musk parlano di tutto tranne…

Meloni&Salvini con Musk parlano di tutto tranne che…Indovinate un po’? Non si è parlato di auto elettriche, un tema su cui forse il patron di Tesla qualcosa sa.

Meloni e Salvini con Musk parlano di Starlink, Space X. Tesla? Non pervenuta

Ha fatto molto rumore sui media italiani la partecipazione di Elon Musk alla festa romana di Fratelli d’Italia, Atreju. E ovviamente si è parlato molto della partecipazione di un personaggio controverso come Elon, intervenuto per parlare soprattutto di crisi della natalità. Ma forse il numero uno di Tesla avrebbe avuto cose da interessanti da dire anche su un tema che sembra essere tabù nel governo italiano: l’auto elettrica. E invece nei tweet di premier (Giorgia Meloni) e vice-premier (Matteo Salvini) si fa riferimento a tutto tranne che alle auto a batterie: “La partecipazione di Elon Musk ad Atreju è stata anche un’occasione per dialogare insieme sui benefici e i rischi dell’intelligenza artificiale. E sulle nuove prospettive legate a Starlink, il sistema satellitare di SpaceX” ha scritto per esempio la Meloni.

Elon porta in Europa auto prodotte in Cina, un bel tema di cui discutere…

Tutti temi interessanti quelli trattati con la premier. Ma allora ti aspetti almeno che qualcosa sull’auto elettrica si siano detti Musk e il vice premier Salvini, essendo quest’ultimo anche ministro dei Trasporti. “Più di un’ora di confronto al ministero con Elon Musk, parlando di infrastrutture, di Ponte, di nucleare, di mobilità e di libertà. Libertà di pensare, di produrre, di crescere. Insieme, verso il futuro, per cambiare l’Europa e l’Occidente“, ha twittato a sua volta Salvini. Un’ora e neppure un minuto per parlare del marchio che sta dominando il mercato mondiale dell’auto elettrica? Peccato, perché sarebbe stato interessante sentire quel che Musk pensa di quanto detto poche ore prima da Salvini. E cioè che puntare sull’auto elettrica significa buttarsi nelle braccia della Cina. Tanto più che Tesla a Shanghai ha un enorme stabilimento da cui esporta un sacco di auto (come il Model 3) in Europa. Peccato, peccato proprio…