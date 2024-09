Meloni e mister Tesla, perché tanto amore? Un lettore scrive sconcertato sui reciproci elogi, rinnovati nelle scorse ore a New York, tra la premier ed Elon Musk. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Meloni e mister Tesla, che cos’hanno in comune? Una è contro l’elettrico, l’altro…

“Mi spiegate che cosa hanno in comune Giorgia Meloni e Elon Musk? Ho visto il telegiornale del mattino traboccare di servizi sul premio che il proprietario della Tesla ha consegnato alla nostra premier, con un fiume di complimenti, baci e abbracci. Eppure la prima con il suo governo contrasta apertamente l’auto elettrica, mentre il secondo con la sua Casa automobilistica è il leader mondiale in questo settore. Mi aiutate a capire? Che cosa mi sono perso?“.Giorgio Matteoli

È un feeling politico, le auto restano fuori dalla porta

Risposta. Tra i due c’è un grande feeling che va al di là dell’auto elettrica, settore del quale Musk sembra occuparsi sempre meno. Il patron di Tesla negli ultimi tempi appare molto più preso dal suo attivismo in politica a livello globale. Con leader con cui intrattiene ottimi rapporti (in primis il presidente argentino Javier Milei) e altri che detesta, ampiamente ricambiato (come il premier inglese Keith Starmer). Su tutto c’è il grande amore per Donald Trump, che Musk sostiene con tutte le sue forze nella campagna elettorale in corso negli USA. E anche con Giorgia Meloni c’è un grande feeling, politico e personale. Nel consegnarle il prestigioso premio dell’Atlantic Council, Musk ha definito Giorgia “una persona che ammiro, onesta e verace, che sta facendo un lavoro incredibile. L’Italia sta registrando una crescita e un’occupazione record“. È la terza volta che i due si incontrano (le due precedenti a Roma) e ogni volta sono baci e abbracci. E di auto elettriche non si parla.