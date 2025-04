Meloni approfitta dei dazi e attacca l’auto elettrica: “Rinviare il green deal”

Meloni ha cercato di dirlo in modo rotondo. Ma le sue parole – a margine della sua visita della Nave Scuola Amerigo Vespucci a Ortona in Abruzzo – sono state molto chiare. “Dobbiamo lavorare sulla competitività delle nostre imprese. Sappiamo che c’è il settore auto colpito dai dazi in maniera importante, quindi forse dovremmo ragionare sul sospendere le norme del Green Deal relative al settore dell’automotive”.

Parlando di dazi, il capo del governo segue sempre la sua linea he all’apparenza si potrebbe sintetizzare “né con Trump né con Bruxelles“. Ma il risultato è quello di non reagire immediatamente con i dazi e poi trattare, come ha proposto Ursula von der Leyen (per non parlare della linea più dura del presidente francese Macron). Meloni vorrebbe trattare senza dare alcuna risposta.

“Il governo è al lavoro – ha dichiarato – sta facendo uno studio sull’impatto settore per settore. Vedrà la settimana prossima i rappresentanti di tutte le categorie produttive per confrontare le nostre valutazioni con le loro. Ragioniamo insieme per capire quali possano essere le soluzioni. A livello italiano, europeo e in una trattativa che va aperta con gli Stati Uniti per cercare soluzioni e arrivare a rimuovere tutti i dazi e non a moltiplicarli”.

Dazi sulle auto: sono almeno 12 le case automobilistiche di Pechino che entro la fine dell’anno saranno presenti sul mercato europeo

Ma è difficile che la Commissione Ue cambi idea, nonostante i dazi sull’auto. Soprattutto dopo aver appena concesso un anno in più al settore automotive per mettersi in regola con il primo passaggio che dovrebbe portare allo stop al 2035 dei motori endotermici. A cui ha fatto seguito anche un rallentamento delle regole per la rendicontazione green delle imprese.

In sostanza, Bruxelles ha concesso tempo al settore produttivo europeo per organizzarsi. Ma allo stesso tempo deve spingere le imprese ad aggregarsi per poter competere con Stati e Uniti e Cina e deve sostenere gli investimenti in investimento e ricerca. Nel settore auto, inoltre, le case europee devono confrontarsi con l’imminente invasione di modelli cinesi. Sono almeno 12 le case automobilistiche di Pechino che entro la fine dell’anno saranno presenti sul mercato europeo.

Arriveranno pertanto modelli che guardano già al futuro, auto elettriche che fra poco avranno anche a bordo tecnologie legate alla guida autonoma. Potrebbe essere un boomerang pericoloso fermare gli investimenti sull’auto elettrica in questo momento. Sicuramente più importante sui dazi (e non solo per le auto) avviare una trattativa con gli Stati Uniti. Tenendo conto che nei confronti del settore automotive cinese, l’Europa solo pochi mesi fa ha scelto a sua volta la politica dei dazi all’ingresso.

L’associazione dei fornitori: “I dazi sulle importazioni di auto portano a chiusure di fabbriche”

Altrimenti le conseguenze dei dazi Usa sull’auto potrebbero essere molto serie. Come ha spiegato, in una intervista a Euronews, il segretario dell’Associazione europea dei fornitori automobilistici, Benjamin Krieger. “L’aumento dei costi di produzione avrà sicuramente una conseguenza sugli investimenti nel settore. E a lungo termine, anche sugli impianti e sull’occupazione. Siamo già un’industria con margini di profitto molto piccoli e molto ridotti. Questo ulteriore impatto negativo porterà a un’ulteriore pressione sui costi, alla chiusura di fabbriche e alla perdita di posti di lavoro”

