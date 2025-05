Meloni agli industriali: “Il costo dell’energia? Fate contratti con le rinnovabili”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La premier Giorgia Meloni ha suggerito agli industriali si sottoscrivere PPA, contratti di lungo periodo con gli operatori delle rinnovabili: è una delle proposte che la presidente del consiglio ha avanzato davanti all’assemblea di Confindustria per ridurre il costo dell’energia.

Partecipando all’assemblea di Confindustria a Bologna, Giorgia Meloni ha detto di essere dalla parte delle imprese. E di appoggiare molte delle proposte, nonché delle critiche anche severe, avanzate nei confronti delle regole dell’Unione europea. Per esempio, condivide la richiesta di azzerare le multe sulle emissioni del settore automotive se non rispetta i limiti di emissione. E ha ricordato il ruolo dell’Italia per favorire il principio della “neutralità tecnologica”.

La premier Meloni ha suggerito di utilizzare i PPA, i contratti di lungo periodo per abbassare il costo dell’energia

Così come Meloni ha sottolineato la priorità assoluta nel abbassare il costo dell’energia per le imprese. Ma la risposta data al presidente Emanuele Orsini non avrà soddisfatto più di tanto la platea. Intanto perché ha ricordato che il peso del costo dell’energia (tra i più alti d’Europa) “ricade soprattutto sulla piccola e media impresa”. Difendendo così gli aiuti previsti dal recente decreto Bollette, che non ha previsto aiuti alle imprese energivore.

In secondo luogo, Meloni ha fatto capire che gli strumenti per risparmiare ci sono indipendentemente dagli aiuti del governo: “Per disaccoppiare il prezzo dell’energia dal gas, si possono sottoscrivere contratti di lunga durata con i produttori di energie rinnovabili“. In pratica, ha suggerito di utilizzare lo strumento del PPA, i Power Purchase agreement. Disponibili sul mercato, consentono ci calmierare per 10-20 anni la spesa con prezzi più bassi rispetto alle quotazioni sulla Borsa elettrica. In sostanza, ha detto che non è sempre obbligatorio chiedere fondi al governo.

Meloni ha comunque confermato l’impegno del governo per assegnare quote di gas naturale e di energie elettrica a prezzi “calmierati” all’industria energivora: “Il provvedimento su gas ed energy release è già all’esame dell’Unione europea“. La premier ha anche confermato “la soluzione di lungo periodo sul nucleare, con impianti modulari di piccola taglia, meno impattanti e più sicuri delle centrali costruite finora.

Infine, ha rivelato che è in corso una analisi di quanto accaduto sul mercato “per capire se non ci siano state anomali e o speculazioni nel processo di formazione del prezzo dell’energia”.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –