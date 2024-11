Meloni alla COP 29 di Baku: nessun impegno e linea “sì-gas”

Fra slogan triti e ritriti, fughe in avanti e retromarce, l’intervento della premier italiana Giorgia Meloni davanti alla platea di COP 29, a Baku, non resterà certamente negli annali del vertice mondiale sui cambiamenti climatici.

Alla prima categoria ascriviamo l’invito a un approccio “pragmatico e non ideologico“ e alla “neutralità tecnologica” che dovrebbe caratterizzare il “mix equilibrato” di soluzioni per «proteggere la natura ma con l’uomo al centro».

Alla seconda categoria, l’accenno alla futura e futuribile “fusione nucleare“ nella quale eccellerebbe l’Italia. E alla terza – la retromarcia – la citazione del gas naturale come “fonte fossile da cui non si può prescindere“. Tutto questo per tenere insieme lo slancio di “mamma che pensa al futuro dei suoi figli” e la reticenza di un Presidente del consiglio molto attenta agli interessi economici dei suoi protetti.

Nella terza giornata di COP29 in Azerbaijan, insomma, Giorgia Meloni si è barcamenata, mal celando tuttavia lo scarso entusiasmo per gli obiettivi più ambiziosi che invoca il segretario dell’Onu Antonio Guterres sostenendo che «l’orologio va avanti, non c’è più un minuto da perdere».

Ma anche il Papa, in un messaggio, ricorda che «i dati scientifici a nostra disposizione non consentono ulteriori ritardi e rendono chiaro che la preservazione del creato è una delle questioni più urgenti del nostro tempo» ed è anche «strettamente legata alla preservazione della pace».

Armaroli: la Premier “butta la palla in tribuna”

Per Nicola Armaroli, intervistato da Huffpost, Giorgia Meloni alla COP 29 «ha buttato la palla in tribuna: la fusione nucleare non esiste».

«La cosa forse più grave del suo intervento – commenta Luca Bergamaschi, Direttore e Co fondatore del think tank ECC– è il sostegno al gas che contraddice gli impegni climatici di Dubai, fa un regalo all’industria fossile, espone consumatori e imprese ad alti costi dell’energia e mina gli obiettivi di sviluppo sostenibile».

Per contro Keir Starmer e Geraldo Alckmin, il premier britannico e il vice-presidente del Brasile, sono rimasti sul pezzo. Starmer, presentando il piano per ridurre le emissioni del Regno Unito dell’81% entro il 2035. Alckmin lanciando nuovi target (tra -39% e meno -50% al 2035) per il Brasile di Lula che ospitando in Amazzonia il prossimo summit COP30 dl 2025 promette la vera “resa dei conti climatica”.

Di grande impatto anche l’intervento del premier spagnolo Pedro Sánchez che, a meno di un mese dalla tragedia di Valencia, ha avvertito che “la Spagna non è un caso isolato”.

Il clima presenta il conto: 1.300 miliardi di dollari all’anno (e forse il doppio)

Niente impegni invece per l’Italia che nemmeno ha firmato la dichiarazione congiunta dei 25 capi di stato e di governo aderenti alla High Ambition Coalition (Hac). Fra i leader ci sono Germania, Francia, Spagna, Canada, Kenya, Zambia, Cile, Colombia e numerosi piccoli stati insulari. La High Ambition Coalition sostiene che “dobbiamo urgentemente aumentare i finanziamenti per l’azione climatica”, “rendere nuove forme di finanziamento una realtà“, “accelerare la trasformazione dell’architettura finanziaria internazionale” e “raddoppiare il nostro impegno alla solidarietà globale, e trovare il denaro per venire incontro alle crescenti necessità del pianeta“.

E’ circolata intanto una nuova bozza di accordo sul finanziamento internazionale del clima, presentata dai Paesi in via di sviluppo. Prevede almeno 1.300 miliardi di dollari all’anno per la protezione del clima e l’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Il documento di 34 pagine propone tre opzioni per lo stanziamento di risorse finanziarie. La prima prevede che i fondi provengano solo dai Paesi industrializzati. La seconda prevede un’allargamento dei donatori ai Paesi emergenti più ricchi come la Cina. La terza propone un approccio di compromesso.

Quanto si stia aggravando la situazione, e di conseguenza i costi per affrontarla, sta tutta in un dato. I 1.300 miliardi di dollari all’anno di oggi (ma secondo molti esperti ne servirebbero 2.400) devono rimpiazzare il Fondo Clima istituito nel 2009 e ora in scadenza, che ammonta ad appena 100 miliardi.

