Meglio Totti o Klopp come elettro-testimonial? L’ex capitano della Roma è ora ingaggiato dalla VW, il secondo da Opel: vediamo i loro video per giudicare.

Meglio Totti o Klopp? Basta scuse, dice l’ex capitano…

Partiamo da Francesco Totti: l’ultimo spot è auto-ironico, gioca sul fatto che l’elettrico ormai è la normalità. E che le sue presunte stranezze sono solo scuse che ti puoi inventare per per prendere in giro il prossimo. Come l’amico a cui l’ex calciatore dice che non potrà salire sulla ID.4 con le scarpe sporche (“è elettrica…”). O il pastore a cui chiede strada, facendo spostare il gregge di pecore in mezzo alla strada, sempre con la solita scusa: “è elettrica…”. Francesco è il testimonial dell’elettrico Volkswagen da oltre un anno, con video che solo su YouTube hanno registrato diversi milioni di visualizzazioni. Al centro sempre le domande più ricorrenti su temi cruciali come la ricarica, in un gergo tra il romanesco e il calcistico, studiati per strappare una risata. E sdrammatizzare le paure di chi ancora esita a passare all’elettrico. VOTO: 9

…mentre il mister motiva lo spogliatoio al Rally in EV

Qui la lingua non è il romanesco, ma l’inglese, che il Jurgen Klopp parla perfettamente essendo da anni alla guida dei Reds. Siamo in uno spogliatoio e sembra che il mister tedesco stia motivando i suoi giocatori prima di una partita. “Dobbiamo mostrare al mondo qual che siamo capaci di fare”. Ma all’improvviso sulle panche compaiono alcune ragazze e Klopp chiarisce quale la sfida: “Questo è il primo rally elettrico al mondo. Siate forti! E se questo è possibile, ogni cosa è assolutamente possibile. Mostrate al mondo il futuro del Motorsport”. le immagini sfumano dallo spogliatoio alle auto impegnate nel primo campionato ADAC Opel Electric Cup. Anche Klopp, come Totti, è da tempo testimone di Opel per il passaggio all’elettrico. Sempre all’insegna della semplicità e dell’auto-ironia. VOTO: 8