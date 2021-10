Meglio SOLO che…arriva l’elettrica monoposto

Meglio Solo che…dal Canada arriva la macchinetta elettrica monoposto. La costruisce Electra Meccanica, che ha già iniziato le prime consegne.

Meglio Solo…/ Tre ruote, autonomia 160 km, velocità 125 km/h e prezzo $18.500

Solo ha tre ruote, un solo sedile a bordo ed è lungo 312 cm., con un’altezza di 123 cm. Nasce con l’intenzione di “rivoluzionare l’esperienza di guida urbana, compresi il pendolarismo, le consegne e la mobilità condivisa”. Con prestazioni di tutto rispetto, stando almeno a quanto dichiarato: velocità massima di 80 miglia all’ora (oltre 125 km/h) e autonomia di 100 miglia (circa 160 km). Con buone dotazioni di sicurezza: zone di deformazione anteriori e posteriori, protezione dagli impatti laterali e roll bar, più servosterzo e servofreno. Il tutto per un prezzo (negli Stati Uniti) di 18.500 dollari, pari a 16 mila euro, meno eventuali incentivi. I primi clienti a ritirare il Solo si sono ritrovati nei giorni scorsi a Los Angeles, in California, per un evento di lancio. La produzione è iniziata già nell’estate scorsa in Cina, grazie alla partnership con il gruppo Zongshen Industrial Group, che ha anche investito in Electra Meccanica.

Pensato per flotte e car-sharing

I piani della società canadese sono piuttosto ambiziosi. Oltre alla base produttiva cinese, si sta lavorando per completare un nuovo centro tecnico di assemblaggio e ingegneria negli Stati Uniti a Mesa (Arizona). Da qui, a partire dall’estate del 2022, dovrebbero uscire fino a 20.000 veicoli all’anno, con la possibilità di iniziare le esportazioni anche in Europa. Anche se resta da capire con quale omologazione. L’idea è di concentrarsi, più che su clienti singoli, su società di car sharing e flotte aziendali. Nell’evento di Los Angeles erano presenti soprattutto i responsabili di grandi clienti, come Tain McKendrick, fondatore e CEO di Faction Technology: “Faction è focalizzata sull’abilitazione di veicoli elettrici senza conducente, che siano delle dimensioni giuste per la consegna e il trasporto su richiesta“, ha detto, aprendo già un nuovo fronte. “Siamo entusiasti di aggiungere Solo alla nostra flotta di sviluppo e non vediamo l’ora di collaborare con Electra Meccanica per evolvere il futuro della mobilità urbana”. Meglio Solo… Qui altre info.

