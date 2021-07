Meglio ricaricare spesso e per poche ore o…? E questo uso va bene un’elettrica? Ci scrivono due lettori, Roberto e Alessandro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo info@vaielettrico.it .

Meglio ricaricare spesso o la batteria “ne soffre”? (1)

“Abito a Valvasone (PN), e pongo un quesito: da alcuni anni ho i pannelli fotovoltaici e cerco di sfruttarli al meglio. Quando c’è il sole consumo meno corrente possibile di notte e metto tutto in moto con il sole (in particolare d’estate). Da qualche mese ho acquistato una Peugeot e-2008 gt. Con 4 ore di ricarica al giorno, tenendo un range di carica del 60-80% riesco a usare l’auto praticamente quasi a costo zero. Mi sono posto il problema sulla sofferenza delle batterie…. E’ preferibile, invece di 4 ore al giorno, caricare 2 volte alla settimana per 12 ore? In questo caso non sfrutterei al massimo i pannelli… Quanto incide caricare un po’ ogni giorno, sulla durata delle batterie? Vi Ringrazio se potete rispondermi. Roberto Nicastro

Risponde Paolo Mariano – Riceviamo spesso quesiti legati alla miglior strategia di ricarica casalinga in un’ottica di mantenimento della miglior salute possibile della batteria. Forse potrà trovare interessante questo precedente articolo. Sembra che molti utenti siano realmente preoccupati di poter in qualche modo danneggiare con l’utilizzo le batterie delle proprie auto elettriche. O comunque di poter in qualche modo influenzare drasticamente la durata nel tempo delle stesse. Questo in realtà non è del tutto vero. Innanzitutto è opportuno ricordare che tutte le moderne auto elettriche montano oggi batterie al litio. Si differenziano per la chimica utilizzata, per i sistemi di climatizzazione, per la logica di funzionamento del BMS (Battery Management System). Ovvero del sistema di gestione della batteria. È il cervello che, all’interno dell’auto, decide istante per istante dove direzionare l’energia proveniente dalla ricarica (ad esempio verso quali celle). O, quando utilizziamo l’auto, in che modo procedere al prelievo dell’energia.

Meglio ricaricare spesso o… / Difficile compromettere la batteria con l’uso…

Di conseguenza tra modello e modello d’auto ci possono essere differenze nella sensibilità della batteria rispetto all’utilizzo. E, quindi, impatti diversi sull’usura delle celle nel tempo. La stragrande maggioranza dei produttori, è bene saperlo, “congela” una parte della batteria dell’auto. Che pertanto non è carica al 100%, quando mostra di esserlo. E non è scarica allo 0%, quando mostra di essere completamente scarica. Questo, indipendentemente dall’utilizzo, permette di salvaguardare la batteria. È la sicurezza che si prende il costruttore che, lo ricordiamo, offre generalmente una garanzia di 160.000 km o 8 anni sulle batterie. Detto questo, è sicuramente vero che le modalità di ricarica dell’auto possono avere qualche effetto sulla durata nel tempo della stessa. In particolare i produttori consigliano di mantenere il livello di carica possibilmente sempre tra il 20 e l’80% (indicato). Nessun problema nello scaricare la batteria fino in fondo o nel caricarla al 100%. A patto di non lasciarla in queste condizioni troppo a lungo.

Il suo è l’utilizzo da manuale per miglior durata

Per venire al suo caso, Roberto, la sua auto dispone di una batteria da 50 kWh, dei quali 47,5 utilizzabili. Da quanto ci racconta, lei utilizza giornalmente circa il 20% della batteria utilizzabile, quindi 9,5 kWh. E mantiene in questo modo il livello di carica sempre tra il 60% e l’80%. Ricaricando “lento” per quattro ore la batteria, e sfruttando nel contempo al massimo il suo impianto fotovoltaico, con energia verde, “completamente gratuita”. Nessuno stress per la batteria con questo tipo di utilizzo. Al contrario, si tratta di una situazione ideale in termini di preservamento nel tempo della batteria. A parità di cicli, infatti, una batteria mantenuta tra il 60 e l’80%, si deteriora ancora più lentamente di a una batteria caricata dopo essere stata scaricata fino al 20%.

Non vedrei alcun motivo per fare diversamente di quanto fatto finora. Ma anche ricaricando meno di frequente e più a lungo, difficilmente sarebbe in grado di percepire una maggiore usura. Anche se tenesse l’auto 15 anni: l’usura data dall’invecchiamento della batteria sarebbe preponderante su quella dovuta all’utilizzo.

Faccio 80 mila km l’anno: mi prendo un’elettrica? (2)

“Vorrei valutare l’acquisto di un’auto elettrica. Percorrenza di 240 Km per andare e tornare dal posto di lavoro, oltre 95% del percorso autostradale. Sto verificando eventuale possibilità di ricarica presso il posto di lavoro. A questo vanno aggiunte visite presso cliente/fornitori (chilometraggio non quantificabile) + uso privato nel fine settimana (chilometraggio totale stimato annuo 75.000/80.000Km). Volevo sapere vista la Vostra esperienza, se una macchina elettrica potesse essere fattibile ed in caso di risposta affermativa che auto consigliate. Vivo in provincia di Milano, con spostamenti soprattutto nord e centro Italia“. Alessandro

Meglio fare qualche simulazione con ABRP

Risponde Paolo Mariano – 80.000 km all’anno significano una media di 220 km al giorno. Nei giorni nei quali lei lavora in azienda i km giornalieri sarebbero 240, perché ce lo dice. Non sappiamo invece quanti siano i km nei giorni in cui non lavora. Viste le percorrenze elevate, immaginiamo lei abbia bisogno di un’auto confortevole e spaziosa, come ad esempio Hyundai Kona, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 o Audi Q4 o Mercedes EQA. Tutti modelli che possono gestire andata e ritorno quotidiani casa-lavoro, senza ricarica intermedia. Se non c’è possibilità di ricaricare al lavoro, dovrà assicurarsi di poterlo fare a casa a una potenza sufficiente a recuperare l’energia necessaria al viaggio del giorno successivo. Nei giorni di trasferta presso clienti o fornitori, se la percorrenza giornaliera non supera i 250/300 km, partendo carico non avrà necessità di ricaricare in viaggio. Se così non fosse, dovrà mettere in conto una certa dose di programmazione e qualche rabbocco durante il giorno. Questo vale anche per gli spostamenti del week end. Le ricariche in itinere si fanno nelle colonnine FAST e ultra FAST, sempre più numerose. Per farsi un’idea consulti ABRP, strumento di pianificazione con cui simulare i viaggi, le tappe necessarie e i tempi di percorrenza.