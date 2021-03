Meglio ricaricare non oltre l’80%? Vaielettrico risponde

Meglio ricaricare le batterie non oltre l’80%? E qual è allora l’autonomia effettiva? Lo chiede Carmelo. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Meglio ricaricare non oltre.. / Ma allora l’autonomia vera qual è?

“Salve, l’autonomia dichiarata delle auto elettriche si riferisce ad una batteria carica al 100% ed ai km che può percorrere fino a quando arriva praticamente a 0%. Ma in realtà leggo che è sconsigliato caricarla oltre l’80% e anche farla scaricare sotto il 20%. Quindi, se non ho capito male, nell’uso normale una macchina che dichiara 400 km di autonomia dovrebbe farne non più di 240 per non danneggiare la batteria? Grazie“. Carmelo.

Risposta. No, se si affronta un viaggio lungo si può tranquillamente utilizzare la batteria ben oltre le soglie indicate da Carmelo. È nell’utilizzo normale, per spostamenti più brevi, che è buona norma restare nell’ambito 20-80%. E, se possibile, ricaricare con calma in AC, per far durare più a lungo le celle. Anche per un motivo pratico: in questo intervallo, le celle “accettano” il massimo della potenza e quindi si impiega meno tempo. Esempio: una batteria completamente scarica collegata a una colonnina FAST si ricarica molto velocemente fino al raggiungimento di un 35/40%. Per poi subire un primo rallentamento e un calo ancora più evidente proprio attorno all’80%.

Il grafico è riferito alla ricarica di una Renault Zoe in una colonnina DC da 50 kW e conferma quanto dicevamo sopra. Ma ogni modello di auto elettrica ha una curva di ricarica ben precisa, che si può trovare sul sito di Fastned (qui). Curva che varia in funzione della chimica utilizzata, della capacità in kWh, dell’eventuale parte della batteria il cui utilizzo è bloccato a livello software dal produttore. È il Battery Management System, che serve proprio per preservare la batteria.

— Leggi anche: 7 errori da non fare quando ricarichi l’auto elettrica —