Meglio non affrontare gli abusivi della ricarica, che parcheggiano davanti alle colonnine: Andrea condivide la sua brutta esperienza. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Meglio non affrontare certi energumeni: “Ti prendi solo parolacce…”
“Ho visto su YouTube il vostro VIDEO sulle colonnine occupate da abusivi e sul come fare per farli sloggiare. Beh, il mio suggerimento è di tirare dritto ed evitare di discutere con gli abusivi. Vi racconto che cos’è successo al sottoscritto a Roma. Volevo ricaricare in una Enel in zona Ponte Milvio: arrivo e appena davanti a me una vecchia Fiat parcheggia davanti alla colonnina. L’altro posto era occupato da un’auto in ricarica. Lascio la mia macchina in seconda fila e provo a dire al signore appena sceso dalla Opel che è vietato parcheggiare nelle ricariche. Questo assume subito un tono minaccioso e mi fa: “Ché sei, un vigile? Vedi de smammà, io parcheggio dove voglio”. Lascio perdere per evitare risse inutili. Prima di andarmene, dall’auto provo a chiamarli i vigili: mi risponde un operatore che si limita a dire che passerà la segnalazione. Poi faccio un breve giro per provare almeno a parcheggiare, inutilmente. Ma vedo il tizio che ha messo l’auto nella ricarica seduto in un bar a chiacchierare con un gruppo di sodali. Morale della favola: è una battaglia persa. Volevo scattare qualche foto, ma temevo brutte reazioni...”. Andrea Viola
Risposta. Concordiamo sulla scelta di evitare discussioni troppo accese con certi tipacci che si trovano in giro. Sulle Polizie Locali sappiamo di non poter contare, salvo lodevoli eccezioni: troppo occupate in mille altre mansioni. Anche se il Codice della Strada prevederebbe la multa. L’unica è sperare che chi gestisce le colonnine trovi qualche accorgimento per segnalare che la ricarica è occupata da auto che non ricaricano. Mettendo almeno in imbarazzo chi parcheggia dove non dovrebbe.