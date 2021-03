Meglio l’uovo oggi o la Volkswagen domani? Risposta

Meglio l’uovo oggi o la Volkswagen domani? È la domanda di Christian, sconcertato dagli annunci del Power Day. E Cesare fa un’altra domanda interessante. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Meglio…/ Perché comprare oggi un’elettrica VW?

“C iao Vaielettrico, ti scrivo dalla Germania, dove sono ‘emigrato’ per trovare un lavoro e uno stipendio degni di un giovane ingegnere elettronico. Ho letto con un certo stupore sui media di qui e sul vostro sito un po’ di articoli sull’evento in cui la Volkswagen ha parlato del futuro delle batterie delle auto. Se non ho capito male, hanno spiegato che il costo in pochi anni diminuirà del 50%. Il che significa che anche il prezzo di una macchina come la ID.3, appena acquistata da un collega d’ufficio, calerà di diverse migliaia di euro. La domanda che vi (e mi) pongo è: perché mai un potenziale cliente dovrebbe acquistare una Volkswagen elettrica oggi? Non gli conviene aspettare qualche anno per comprarsi a meno un’auto migliore? La Apple quando sviluppa un nuovo iPhone sta ben abbottonata, per non disturbare le vendite dell’iPhone in commercio. Parafrasando un vecchio detto: meglio l’uovo oggi o la Volkswagen di domani?“. Christian

Meglio… / Non di sole vendite vive un’azienda

Risponde Mauro Tedeschini. Caro Christian, la domanda è legittima, ma a volte la realtà è più complicata di quel che appare alla logica di un ingegnere. Per molti motivi e ne citiamo un paio. Il primo: la salute di un’azienda oggi non si giudica solo dalle auto che vende. Il caso di Tesla e Volkswagen è sintomatico: le macchine immatricolate dalla prima nel 2020 sono state un ventesimo di quelle vendute da VW. Eppure il valore di Borsa di Tesla è infinitamente superiore a quello del concorrente tedesco.

Perché? Perché Tesla è considerata una tech-company di grande prospettiva e non un’industria tradizionale dell’auto. La Volkswagen ha deciso di incamminarsi sulla stessa strada, con ripetuti annunci come quello di ieri. E da quando ha iniziato questo percorso da tech-company nel giro di un anno ha raddoppiato la quotazione, da 100 a 200 euro (mentre scriviamo +7%, dopo il Power Day). Quanto al prezzo delle auto, tieni conto che oggi le elettriche fruiscono di incentivi molto generosi in tutta Europa. Ma quando il costo di produzione si avvicinerà a quello delle auto tradizionali (e le batterie costeranno il 50% in meno) i bonus svaniranno, com’è normale che sia.

— Qui tutti gli annunci fatti da Volkswagen nel Power Day —

“Auto elettriche super-potenti, che senso ha?”

“Appartengo alla generazione in cui i genitori dicevano ai figli “spegni le luci che consumi!“. Mi è quindi difficile accettare il paradigma “elettrico = green”. Trovo molto strano definire green veicoli pesanti con uno 0-100 Km/h da Formula uno. Sicuramente la mia idea è sbagliata, ma credo che essere green significhi sfruttare le risorse offerte dal pianeta nel miglior modo possibile senza sprechi. Poi se queste risorse sono rinnovabili e non inquinanti, raggiungiamo l’apice della filosofia green . Non nego che sono affascinato da tutte le macchine elettriche e dall’innovazione che stanno portando, ma mi domando: è la strada giusta? E’ più green una macchina che, a parità di batteria, raggiunge gli 80 km/h e percorre 1500 km o una che raggiunge i 261 km/h ma percorre 580 km in condizioni ideali? Certo il mercato chiede macchine sempre più veloci, prestanti, che reggano il confronto con le termiche. Ma non è ora di cambiare mentalità? Essere meno veloci ci priva del nostro ego? Viaggiare a 80 km/h è spregevole? Un piccolo passo in questa direzione, sicuramente impopolare, può rendere il viaggiare elettrico più sostenibile“. Cesare

Risposta. Cesare, noi siamo d’accordo: il pianeta si salva anche andando un po’ più piano e spegnendo la luce quando non serve. Continuiamo a dire che, per girare in città non serve un Suv da due tonnellate, anche se elettrico, basta una citycar. Ma per mille ragioni di cui abbiamo più volte parlato, il mercato in questa momento va in altra direzione, sia come proposte dei costruttori, sia come scelte dei consumatori. Spetterebbe a tutti noi “raddrizzarlo”, con scelte che si ribellino alle mode del momento.