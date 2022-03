Meglio la Zoe o la 208? I dubbi di Alessandro

Meglio la Zoe o la 208? Alessandro, un giovane lettore veneto, spiega i dubbi che lo accompagnano nella scelta della prima elettrica. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti, ricordiamo, vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

Meglio la Zoe o la 208? Lavoro a 40 km…

“Ho 24 anni, e vivo e lavoro in provincia di Verona. Vi seguo da circa 7-8 mesi e penso di aver letto tutti i vostri articoli (tutti utili e interessanti). Da circa un anno sto cercando di guardarmi in giro su un’auto nuova o usata, visto che la mia macchina a Gpl ha ormai più di 250 mila km. Guardando al periodo, con i prezzi dei carburanti tradizionali e avendo provato una Zoe elettrica, mi volevo orientare proprio su un’elettrica. Vi spiego la mia situazione: lavoro a circa 40 km da casa, quindi 40 andare e 40 tornare. Spesso, quando ho turni ravvicinati mi fermo nel mio appartamento in centro storico (non ho box auto e l’auto pagare il pass per il centro) a circa 10km dal lavoro. Torno a casa dai miei genitori ogni 3 giorni e ci sto circa 2 giorni quasi pieni. A casa dei miei avrei un impianto di pannelli fotovoltaici da 6k” (cosa molto utile per un’auto elettrica)“.

. ..meglio aspettare gli incentivi o andare sull’usato?

“Per le auto in questione mi sono innamorato della Peugeot e-208 (prezzo quasi proibitivo senza incentivi). Ma il problema è che, lasciandola 3 giorni in centro storico, ci sarebbe il rischio di botte e ammaccature. Quindi, se non dovessero esserci incentivi, pensavo di orientarmi su una Zoe usata, perché non mi piace come la 208 e non vorrei spendere oltre 30 mila euro per una Zoe. Mi consigliate di aspettare gli incentivi per la e-208?? Di vedere se c’è dell’usato per la e-208 (controllando i km e l’anno di produzione non più di due anni giusto)?? O dovrei orientarmi (per ora) su una Zoe usata, che rimane comunque un’ottima macchina, oppure se avete altri consigli?? Spero di essermi spiegato bene e vi ringrazio già sia per i vostri prossimi articoli che per i consigli che mi darete“. Alessandro Benini.

Meglio la Zoe o la 208? Primo: provale entrambe, con queste info

Risposta. Prima mossa: andare nelle concessionarie e chiedere di provare entrambe le vetture, per farsi un’idea più precisa di entrambe. Seconda mossa: non firmare alcun contratto fin tanto che non sarà chiarita l’entità degli incentivi in arrivo. Solo a quel punto puoi decidere, preventivi alla mano (sconti compresi), se la strada del nuovo è percorribile o se il tuo budget ti costringe a un’elettrica di seconda mano. Che cosa preferire tra Zoe e e-208? Beh, qui è anche una questione di gusti e ci par di capire che i tuoi siano più vicini a quelli della Peugeot. La Renault ha dalla sua un’autonomia più estesa (è omologata per 395 km, contro i 362 dell’ultima versione della e-208). Ed ha avuto meno problemi di affidabilità della concorrente francese. Dalla sua, però, la Peugeot ha un dato importante: nella pagelle sulla sicurezza, rilasciate da Euro NCAP dopo i crash test, ha conseguito 4 stelle. Altri modelli hanno fatto meglio, con 5, ma la Zoe ha fatto decisamente peggio, con un imbarazzante zero.

