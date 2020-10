Meglio la Ami o la Twizy? Le hanno confrontate e…

Meglio la Ami o la Twizy? In Francia hanno già avuto modo di confrontare la nuova macchinetta della Citroen con quella della Renault. Ecco il risultato.

Meglio la Ami o la Twizy? Vince la Citroen ai punti

Il duello (si fa per dire…) l’ha organizzato il sito Automobile Propre (qui video e resoconto completo). La premessa è che il grande successo mediatico riscosso dalla Ami, in Italia dal mese prossimo, sta risvegliando l’interesse su tutto il settore delle minicar elettriche. A partire chiaramente dalla Twizy, nella versione meno potente e con meno autonomia: entrambe si guidano con la patente dai 14 anni e hanno una velocità massima di 45 km/h. Ed entrambe non arrivano ai 2 metri e mezzo di lunghezza: più compatta la Twizy (lunga 2,34 e larga 1,23) rispetto alla baby-Citroen (2,41 e 1,36).

——- Carte d’identità a confronto ——-