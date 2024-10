Meglio destra o sinistra (lo sportellino di ricarica, eh…)?

Meglio destra o sinistra? Non si tratta di politica: di posizione dello sportellino di ricarica. Daniele non si capacita della decisone di piazzarlo a destra. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Meglio destra o sinistra? Hanno mai visto quanti sono stretti i nostri garage?

“A Milano Citylife sono andato a provare la BMW iX1 , vettura sicuramente interessante, fatta bene, ma purtroppo non mi sarà possibile acquistarla. Oggi ci dicono che un’auto elettrica si ricarica a casa, magari nel BOX. Peccato che i progettisti automobilari non considerano che i Box degli anni 50 sono stretti e continuano a posizionare lo sportello di ricarica a destra. Ma possibile non riescono a capire che, per chi ha il box come il mio, devi decidere se scendere dall’auto o aprire lo sportello, che sporge 25 cm a destra dell auto? MA Nissan Arya /Renault Megane /BMW /VW vogliono puntare solo sul mercato inglese, dove scendi e carichi dalla stessa parte? Non so quanto, ma io lo trovo molto limitante. MA perchè non si è pensato ad un posizionamento suggerito a sinistra, senza arrivare ai doppi sportelli della Porsche? Grazie “ . Daniele Colombo

Con macchine sempre più ingombranti in box così angusti…

Risposta. I garage sono rimasti quelli di una volta, ma le auto sono sempre più ingombranti, anche in larghezza. La Model Y, che in settembre è stata la vettura più venduta in Europa, è larga 192 cm. Ma a questa misura bisogna aggiungere l'apertura degli sportelli, per poter scendere e salire. Non a caso ci è capitato di lettori che ci hanno scritto di dover rinunciare a Tesla proprio per le misure incompatibili con il loro box. Ma il problema si complica se, come fa notare Daniele, sulla parete del garage c'è una wall-box da maneggiare. Le oasservazioni che fa ci sembrano sensate: il posizionmento a sinistra ha più senso. La stessa Tesla ha fatto questa scelta. Ma lasciamo che siano i lettori, con la loro espereinza concreta, a dire che messaggio trasmettere ai costruttori.