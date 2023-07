Auto elettriche, meglio l’acquisto o il noleggio?

Meglio l’acquisto o il noleggio a lungo termine per un primo approccio all’auto elettrica? Ce lo chiede Claudio, preoccupato dalle molte incognite legate alla nuova tecnologia. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it. Vorrei tanto un’auto elettrica, ma… “Io vorrei tanto un’auto elettrica potendo ricaricare a casa. Ma dato che l’avanzamento tecnologico è rapidissimo non me la sento proprio di acquistarla. Piuttosto stavo pensando di noleggiarla e poi cambiarla ogni tot tempo per avere un modello nuovo e più efficiente, ma non solo per questo. La cosa che mi spaventa sono i costi in caso di danni e/o malfunzionamenti in generale. È una tecnologia abbastanza recente, non possiamo essere sicuri che tutto vada bene al 100% per molti anni. Se ad esempio si danneggia qualche cella nella batteria, se perde autonomia prima del tempo previsto, se si ha qualche altro tipo di danno meccanico ho sentito che i costi possono essere davvero esorbitanti a differenza di una termica. Ovviamente mi riferisco a quando si esce dal periodo di garanzia. Sono troppe le incognite per comprarla Ma non so se valga la pena noleggiare l’auto elettrica in termini di costo totale nel tempo. Avete per caso scritto un articolo o fatto un video al riguardo? Penso che questo maggiore costo totale possa essere giustificato dalla tranquillità di avere tutti i costi di mantenimento inclusi ed essere tutelato al 100% per qualsiasi problematica. Avrei inoltre la possibilità di poter cambiare facilmente auto quando lo desidero, per averne una sempre “aggiornata” e nuova. Grazie per avermi letto, credo che questi dubbi siano abbastanza frequenti „ . Claudio Monaco

Caro Claudio, dipende…

Risposta- I suoi dubbi sono più che legittimi e sicuramente condivisibili. Se ci chiede quanto sia conveniente il noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto, l’unica risposta che ci sentiamo di darle è: dipende.

Sia per le termiche sia per le elettriche la convenienza dipende innanzitutto dalla sua percorrenza media annua, che si ripercuote sull’usura della vettura e sulla minore o maggiore frequenza con cui dovrà sostituirla. Per le auto termiche , considerando 15.000 km annui e contratti di noleggio di 3-4 anni, si ritiene che noleggio e acquisto si equivalgano.

L’incognita valore residuo pesa sul canone delle BEV

Il noleggio a lungo termine di un’elettrica, però, sconta in Italia una penalizzazione in più: l’insoddisfacente valutazione del valore residuo a fine noleggio. Questo si ripercuote sul canone mensile, sensibilmente superiore rispetto alle termiche. Non solo per i prezzi di listino, più alti mediamente del 30% a parità di classe, ma anche perchè le società specializzate stimano di realizzare prezzi inferiori rivendendo l’usato a fine noleggio.

Ma il mercato dell’usato elettrico è ancora embrionale e nessuno dispone di stime attendibili. La situazione potrebbe cambiare nel giro di pochi anni, quando le auto elettriche di seconda mano saranno decine di migliaia e la loro resa potrà essere meglio valorizzata.

Ma la tranquillita ha un suo valore (e un suo costo)

Conviene l’acquisto o il noleggio, quindi? Per le elettriche il noleggio sembra costare qualcosa in più. Almeno in Italia. Mentre all’estero il divario è quasi annullato.

Tuttavia, visto il suo approccio prudente, se non addirittura diffidente, verso la nuova tecnologia elettrica, riteniamo che il noleggio sia la formula giusta per un primo test: anche la tranquillità ha un suo prezzo.

Poi si renderà conto che molti dei suoi timori sono infondati. E che parte del maggior esborso mensile è compensato dal risparmio sul rifornimento, soprattutto se potrà farselo a casa.

