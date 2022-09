Megane vs VW ID.3: quale consuma meno? Per scoprirlo le abbiamo guidate in carovana su un percorso di circa 100 km da Riva del Garda a Brescia. La Renault Megane monta una batteria da 60 kWh (netti) e un motore da 160 kW sull’asse anteriore con cerchi da 20 pollici, 215/45R20. Peso in ordine di marcia: 1624 kg. La ID.3 ha una batteria da 58 kWh (netti) e motore da 150 kW al posteriore. Cerchi da 19 pollici, 215/50 R19 e ha un peso di 1705 kg. VIDEO.

Megane vs VW ID.3: come misurare i consumi?

Spesso in passato ci siamo affidati alle rilevazioni di quanto mostrato a display a bordo dell’auto. A volte questi dati hanno scostamenti anche importanti rispetto a quanto consumato realmente. Nella nostra prova abbiamo quindi deciso di rilevare la percentuale di batteria indicata alla partenza e quella indicata all’arrivo. E di rapportare poi tale percentuale alla capacità netta della batteria. Rilevando in questo modo il consumo effettivo, espresso in kWh. È chiaro che anche questo sistema ha i suoi margini di errore. Un punto percentuale, su batterie di queste dimensioni, equivale a circa 0,6 kWh, non poco, e questo rappresenta il primo margine di tolleranza. Inoltre non conosciamo il valore di tolleranza degli indicatori dell’auto. Non è detto, ad esempio, che allo zero indicato dall’auto corrisponda uno zero effettivo di energia utilizzabile. Una indicazione di massima, non distante dalla realtà, il test ce l’ha comunque data.

Francese e tedesca: non così lontane come pensi…

Il test si è svolto in a ginizio settembre: temperature comprese tra i 25 e i 28 gradi. Su una strada, la Strada Statale del Caffaro, che mette in collegamento il Trentino con il bresciano. 110 i km percorsi alla velocità media di 52 km/h. Temperatura impostata a bordo di entrambe le auto: 21,5 gradi. Pompa di calore per Megane E-Tech ma non per Volkswagen ID.3. Curiosi di sapere come è andata? Sul percorso Renault Megane ha indicato a monitor un consumo di 11,6 kWh/100km, Volkswagen ID.3 di 11,2 kWh. Megane aveva in partenza un livello percentuale indicato della batteria del 49%. 26% il livello all’arrivo. 23% quindi la percentuale consumata sulla tratta, pari a circa 13,8 kWh consumati per percorrere 110 km. Quindi un consumo di circa 12,5 kWh/100km. Un po’ più alto di quanto indicato dall’auto. ID.3 indicava in partenza un livello di batteria del 73%: è giunta a destinazione con un 48%. 25% quindi la percentuale di consumo, pari a circa 13,75 kWh (la batteria della mia ID.3 ha una capacità residua di 55 kWh, cioè 3 kWh in meno rispetto alle condizioni da nuova). Il consumo che ne deriva è quindi di 12,5 kWh/100km.

Non solo consumi: dove prevale la Megane…

In sostanza le due auto, almeno dal punto di vista degli assorbimenti, sono allineate tra di loro. Come detto, questi dati non hanno e non pretendono di avere carattere di scientificità. Ma ci danno comunque delle indicazioni rispetto a come si comportano in termini di assorbimenti. Certamente, se volgiamo lo sguardo un po’ più in là e consideriamo questi modelli nel loro complesso, emerge tutta una serie di differenze. Differenze che potrebbero far pendere l’ago della scelta sull’una piuttosto che sull’altra. Perché un’auto non si sceglie solo per i consumi. Dalla sua la Megane ha un progetto certamente più recente e una taratura delle sospensioni chiaramente più votata al comfort e meno alla sportività. Oltre a un sistema di ricarica che garantisce performance maggiori (sia nella ricarica fast, che arriva fino a 130 kW, che in AC, che raggiunge i 22 kW). E un sistema di infotainment decisamente più avanzato.

… e dove invece si fa preferire la Volkswagen

La Volkswagen ID.3, dal canto suo, vanta una motricità superiore su qualsiasi tipologia di terreno (grazie alla trazione posteriore). Questo, unito alla magistrale taratura delle sospensioni (più rigide di quelle della Megane, ma comunque mai spiazzanti), la rendono più divertente alla guida. L’abitacolo è più arioso, tanto alla vista, quanto negli spazi effettivi, soprattutto per i passeggeri dei sedili posteriori.

Megane vs VW: 10 e lode al sistema di navigazione della Megane

Renault Megane ha evidentemente deciso di battere ID.3 su quello che fin dall’inizio è stato considerato un tallone d’Achille VW: il sistema di intotainment. E lo ha fatto in grande stile. Attraverso schermi ampissimi e ben definiti e un sistema operativo (Google) solidissimo e indipendente. L’interfaccia ha la fluidità di uno smartphone di nuova generazione, di fascia alta. Il sistema di navigazione si è dimostrato nella nostra prova piuttosto affidabile nella stima dell’autonomia residua a destinazione. E anche laddove l’abbiamo messo alla prova con autonomie residue risicate, ha sempre operato correttamente, pur senza portare all’estremo lo sfruttamento delle risorse. Un plauso quindi a Renault per la scelta. Ci riserviamo, più avanti, di mettere alla prova questa Megane su percorrenze autostradali di lungo raggio.

