Megane non teme il freddo, promette Renault, spiegando quel che è stato fatto per preservare l’autonomia nei mesi invernali, i più critici per un’elettrica.

Megane non teme il freddo: “Un sistema brevettato”

La Megane E-TECH vanta fino a 470 km di autonomia. Ma chi acquista un’auto elettrica sa che col freddo questo range può scendere di parecchi punti percentuali. Gli ingegneri Renault si sono dati da fare per mantenere quanto più stabile possibile il rendimento, a prescindere dalla stagione. Inizialmente, grazie ad un sistema per regolare la temperatura della batteria. Riscaldata dalla circolazione di acqua calda dal motore elettrico nei mesi freddi e abbassata dalla circolazione della fredda dall’impianto di refrigerazione col caldo. Questo per cercare di garantire sempre la temperatura ideale e, quindi, una ricarica e un’autonomia ottimali. Ma quando il freddo punge, devi riscaldare l’abitacolo e le temperature ancor più sfavoriscono stoccaggio di energia e mantenimento della carica. Una bella sfida, dato che i motori elettrici, a differenza dei termici, non producono abbastanza calore per scaldare l’abitacolo col sistema classico.

“In autostrada può dare il 9% di autonomia in più”

La sfida è stata affidata a Jean-Marie L’Huillier e Robert Yu, esperti di gestione termica: “Abbiamo brevettato un sistema in grado di recuperare il calore generato dalla batteria e dal motore quando fortemente sollecitati. Come, per esempio, in fase di ricarica rapida o durante un viaggio in autostrada. Il calore è poi utilizzato per riscaldare l’abitacolo e ottimizzare l’autonomia”. Sotto i 10°C, il sistema di recupero del calore generato da batteria e motore offre diversi vantaggi:

Il recupero del calore raffredda naturalmente la batteria e il motore elettrico;

raffredda naturalmente la batteria e il motore elettrico; Per riscaldare l’abitacolo richiede metà energia della pompa di calore tradizionale

richiede metà energia della pompa di calore tradizionale La maggior autonomia in autostrada può raggiungere il 9%.

Basta con le resistenze elettriche energivore alimentate dalla batteria per riscaldare l’abitacolo, dunque, senza senso per un’elettrica. E anche con le classiche pompe di calore, poco efficienti per i lunghi viaggi su strade veloci. La pompa di calore ideata da l’Huillier e Yu recupera più efficientemente il calore generato dalla batteria e dal motore. Garantendo il comfort termico degli occupanti col minimo impatto sull’autonomia.