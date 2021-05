Megane elettrica, le nuove foto: arriva a inizio ’22

Megane elettrica, le nuove foto del modello defintivo in arrivo a inizio 2022. La Renault le ha messe in rete durante un evento dedicato al futuro della marca.

Megane elettrica: look sportivo, ma prezzi competitivi

Megane elettrica, Il nome esatto è Renault Mégane e-Tech Electric e sarà il primo modello della marca francese a basarsi sulla nuova piattaforma CMF-EV. Per ora sono stati svelati un dettaglio della carrozzeria e gli interni, ma il look esterno no dovrebbe discostarsi molto dal concept presentato a dicembre. Allora si era parlato di una lunghezza di 4,21 metri, decisamente compatta, ma con uno spazio interno da categoria superiore. grazie alle possibilità offerte dalla CMF-EV.

La Megane avrà un motore da 220 CV (160 kW) e un pacco-batterie da 60 kWh, con un’autonomia WLTP fino a 450 km. Quanto all’interno, il cruscotto sembra ispirato al concept Trezor, che la Renault presentò 5 anni fa, con una serie di schermi digitali. La strumentazione è poi ampliata da un touch screen verticale. Il sistema di infotainment sarà basato sui vari servizi offerti da Google.

Megane anticipa di un anno la R5, la più attesa

La Megane è uno dei due modelli con i quali la Renault, nei prossimi due anni, conta di rafforzare la presa nel mercato europeo dell’elettrico. Dopo la Megane, attesa l’anno prossimo, arriverà nel 2023 la R5. Un’accoppiata con la quale il numero uno, Luca De Meo, conta di uscire dalla nicchia dell’elettrico per arrivare a grandi numeri di vendita.

“Questa è un’auto in grado di sedurre milioni di clienti, non pochi fortunati“, aveva spiegato il top manager italiano. Assicurando che la Megane elettrica saprà unire sportività nella guida a bassi consumi. E che basterà mezz’ora, nelle stazioni DC, per ricaricare l’energia necessaria a percorrere 200 km. Ma forse la sfida più affascinante riguarda la R5 del nuovo secolo, a emissioni zero. Secondo il top manager italiano potrebbe essere la prima elettrica con un prezzo allineato a quello di una vettura a benzina di uguali dimensioni. “È una corsa contro il tempo“, ha chiosato. E da allora…

