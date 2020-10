Megane elettrica contro ID.3, primo confronto

Megane elettrica contro ID.3. Ovvero la nuova generazione elettrica Renault (in arrivo) contro la Volkswagen, nella fascia di mercato più popolare in Europa.

Megane elettrica contro ID.3: i due punti in comune…

Della Megane per ora c’è solo un prototipo, ma l’enfasi con cui è stata presentata (e i dettagli che sono stati forniti) fanno pensare che presto la vedremo su strada. Non molto diversa dal concept “Vision” svelato dal numero uno della Renault, Luca De Meo. Ci sono ovvie differenze tra le due macchine, ma a noi saltano subito all’occhio soprattutto due punti in comune:

L’autonomia dichiarata è molto vicina. Siamo a 450 km per la francese (con 60 kWh di batterie), a 420 (con 58 kWh) per la tedesca, nella versione intermedia che sarà la più venduta. Evidentemente si è trovato un punto comune di caduta nel ritenere che il giusto equilibrio tra prezzo, range e peso delle batterie sia sopra i 400 km (circa 300 in autostrada). Con batterie da non più di 60 kWh.

entrambe nascono su nuove piattaforme studiate per l'elettrico, il tempo degli adattamenti è già finito. La Renault ha chiarito che questa Megane sarà solo elettrica e conviverà con il modello tradizionale, destinato a chi non rinuncia al motore "caldo". Sono basi tecniche piuttosto flessibili: la CMF-EV della Megane può ospitare fino a 83 kWh di batterie, la MEB della Volkswagen è già in vendita con un pacco da 72.

…e le differenze: design e vocazione sportiva

E vendiamo alle differenze: la scelta nel design è stata ben diversa. La Volkswagen ha rotto i suoi schemi stilistici, ma restando nel solco delle dimensioni di un’auto da famiglia, che deve ripetere il successo della Golf. La Renault ha osato di più, con una macchina dalla forte impronta sportiva e con un motore da oltre 200 Cv. De Meo è convinto che le auto elettriche si compreranno anche e soprattutto per piacere di guida e prestazioni. E che la Megane, proprio grazie alla CMF-EV, si in grado di far tornare un’equazione complicata: sportività, ma con grande spazio interno e consumi contenuti.

L’idea, a Wolfsburg come a Billancourt, è che siano queste le macchine che possono portare l’elettrico fuori dalla nicchia degli “happy few“, i pochi privilegiati. Anche se la Volkswagen al momento punta ancora di più sui Suv a emissioni zero, a partire dall’ID.4 in arrivo. Ma è chiaro che poi la partita si giocherà soprattutto sui prezzi. La ID.3 da 58 kWh parte da 37.350 euro (meno incentivi), della Megane non si sa ancora nulla. Do solito una Renault costa un po’ meno di una VW: bisogna vedere quanto meno…