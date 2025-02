Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Electrip ha inaugurato la stazione di ricarica ad Assago con 32 postazioni super fast e prezzi molto convenienti.

Alle porte di Milano, a pochi metri dalla Tangenziale Ovest, Electrip (leggi) ha inaugurato un nuovissimo hub di ricarica: il più grande d’Italia! All’interno del Business Park di MilanoFiori, vicino ad Assago, sono state installate 16 colonnine da 400 kW, per un totale di 32 postazioni di ricarica super fast. Tutta l’energia erogata proviene da fonti al 100% rinnovabili.

Electrip offre inoltre tariffe piuttosto convenienti: 50 centesimi a kWh per gli abbonati e 60 per i clienti occasionali.

Le colonnine del circuito sono poi sono abilitate all’autocharge. In pratica basta collegare la presa è il sistema riconosce automaticamente i veicolo e l’account al quale è associato. Non c’è bisogno di carte o applicazioni.

La visione di Electrip

“Questo hub rappresenta molto più di una stazione di ricarica“, dichiara Giovanni Fornaro, Country Director di Electrip Italia. “È la manifestazione concreta della nostra visione di facilitare la transizione alla mobilità elettrica attraverso soluzioni di ricarica potenti, accessibili e sostenibili“.

Electrip ha già attivi in Italia 256 punti di ricarica e 6.000 in tutta Europa (2.000 dei quali attivati negli ultimi 12 mesi). In progetto per il 2025 c’è l’installazione di 360 nuovi connettori di cui 240 HPC in Italia. Grandi progetti sostenuti da grandi investimenti: oltre 1 Miliardo di Euro tra Europa e Turchia entro il 2030, di cui almeno 1/3 destinato all’Italia.

