Mega batterie a bordo: Grimaldi (5MWh) e Bibby Marine (25 MWh)

Le mega batterie? Navigano e fanno navigare. Nonostante la ricerca intensa sui combustibili alternativi sono sempre di più le navi che ospitano batterie. In alcuni casi con capacità impressionanti. A bordo della Bibby Marine, che opererà nel Nord Europa, sarà di 25 MWh. Ma anche in Italia ci sono storie interessanti. La flotta della Grimaldi – ben 14 unità – opera con batterie fino a 5 MWh.

La norvegese Corvus Energy sta preparando una mega batteria da 25 MWh per Bibby Marine

I norvegesi di Corvus Energy sono specializzati nel realizzare batterie per il settore offshore e marittimo.

Uno dei progetti più interessanti è quello di un pacco al litio ferro fosfato (LFP) da 25 MWh è destinato ad una nave eCSOV – eCommissioning Service Operation Vessel.

In altri termini offrirà servizi di supporto negli impianti eolici off-shore.

Le prestazioni sono interessanti: con una carica completa la nave sarà in grado di navigare per 130 NM. Sull’autonomia oraria l’armatore inglese: «Oltre 20 ore in condizioni meteo favorevoli, oltre 8 ore continue in condizioni difficili».

Si parla di full electric, ma per correttezza è necessario sottolineare che è prevista anche l’alimentazione a metanolo.

Questo dato non ridimensiona il progetto che dimostra come è possibile avere autonomie che permettono di soddisfare i bisogni quotidiani.

In altri termini si può essere full electric per oltre il 90% del tempo di navigazione e di lavoro. In questo caso l’uso del metanolo – o altri carburanti – è residuale.

La mega batteria permette una giornata di lavoro

Pål Ove Husoy, VP Sales di Corvus Energy. «Questa eCSOV sarà la prima imbarcazione offshore in grado di funzionare full electric per un giorno intero e stabilirà un nuovo standard per le future imbarcazioni offshore».

Prima però bisognerà attendere la consegna prevista nel 2026 e l’entrata in servizio nel 2027. Quando supporterà la messa in servizio e il funzionamento di parchi eolici.

In Italia Grimaldi conta su 14 navi con mega batteria da 5 MWh

Abbiamo scritto, siamo saliti anche a bordo, nelle navi di Grimaldi Zero Emission. In questi giorni è stata consegnata -dal cantiere Jinling di Nanjing (Cina) – la Eco Napoli, ultima di 14 navi della classe Grimaldi Green 5th Generation.

La Eco Napoli batte bandiera italiana, è lunga 238 metri e larga 34, ha una stazza lorda di 67.311 tonnellate e naviga ad una velocità di crociera di 20,8 nodi.

L’unità può infatti trasportare 7.800 metri lineari di merci rotabili, l’equivalente di circa 500 trailer e 180 automobili.

In questo caso il sistema è chiaramente ibrido. La Eco Napoli è dotata di motori controllati elettronicamente e di un impianto di depurazione dei gas di scarico per l’abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato.

Questa la parte ad alimentazione termica. La mega batteria da 5 MWh – si ricarica durante la navigazione grazie agli shaft generator e a 350 metri quadri di pannelli solari – entra in gioco in porto.

Ormeggiata, la nave nave vede azzerare le emissioni nocive. Un dato importante dal punto di vista sanitario. Nella gran parte delle città portuali italiane sono nati dei comitati che sulla base di dati e ricerche denunciano i pericoli dei fumi.

Investiti un miliardo di dollari

«Ben quattordici unità ro-ro ibride, dal valore complessivo di ben oltre un miliardo di dollari, che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il trasporto di corto raggio nel Mediterraneo e in Nord Europa».

Parole di Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del gruppo partenopeo.

I due casi – Bibby Marine e Grimaldi – confermano l’importanza crescente dell’elettrificazione.

Ricordiamo anche la flotta di Liberty Lines in Sicilia – ne abbiamo scritto recentemente – che grazie alle batterie permette a queste navi veloci di ridurre completamente l’inquinamento acustico e da emissioni nell’approdo alle più belle isole siciliane.

Una conseguenza positiva oltre che per la tutela ambientale per la valorizzazione di un turismo di qualità.

